https://ria.ru/20230412/priamure-1864710777.html

Природных пожаров в Приамурье стало вдвое меньше в этом году

Природных пожаров в Приамурье стало вдвое меньше в этом году - РИА Новости, 12.04.2023

Природных пожаров в Приамурье стало вдвое меньше в этом году

Природных пожаров в Приамурье стало вдвое меньше в этом году по сравнению с прошлым аналогичным периодом, большинство произошли по вине человека, сообщает на... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:23

2023-04-12T11:23

2023-04-12T11:23

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр – РИА Новости. Природных пожаров в Приамурье стало вдвое меньше в этом году по сравнению с прошлым аналогичным периодом, большинство произошли по вине человека, сообщает на сайте правительство Амурской области. Как сообщили на заседании в региональном правительстве, с начала пожароопасного сезона от огня уже пострадали 9 776 гектаров земель. Главной причиной губернатор области Василий Орлов назвал человеческий фактор. С начала пожароопасного сезона в Приамурье зарегистрирован 51 природный пожар, из них 24 возгорания произошли на территории лесного фонда. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Архаринском округе и Мазановском районе. Циклон, который действует на территории региона с начала недели, несколько снизил риски возникновения пожаров. Исходя из прогнозов метеорологов, специалисты определили шесть территорий, где вероятность возникновения возгораний в ближайшее время наиболее велика. Это Завитинский, Октябрьский, Благовещенский, Серышевский районы, а также Белогорский и Ромненский округа. В регионе ведется работа по информированию населения об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. За 20 дней составлено более 260 протоколов. В Магдагачинском районе идет расследование в отношении нарушителей, которые жгли ветки и пни срубленных ими деревьев в зоне Транссиба.

https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html

амурская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

амурская область, василий орлов (губернатор)