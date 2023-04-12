Природных пожаров в Приамурье стало вдвое меньше в этом году
Губернатор Орлов: природных пожаров в Приамурье стало вдвое меньше в этом году
© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров в Амурской области
Сотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров в Амурской области. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр – РИА Новости. Природных пожаров в Приамурье стало вдвое меньше в этом году по сравнению с прошлым аналогичным периодом, большинство произошли по вине человека, сообщает на сайте правительство Амурской области.
Как сообщили на заседании в региональном правительстве, с начала пожароопасного сезона от огня уже пострадали 9 776 гектаров земель. Главной причиной губернатор области Василий Орлов назвал человеческий фактор.
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"Самоуверенность, а иногда обычная небрежность имеют тяжелые последствия для региона: это миллионные ущербы, риски для населенных пунктов и жизней людей, а также экологии области. В этом году существенно, в разы, увеличены штрафы для поджигателей и нарушителей правил пожарной безопасности, в лесах увеличено количество патрулей, сделан упор на раннее выявление возгораний. Первые результаты видим: в этом году количество пожаров стало меньше - 51 против 127, которые фиксировали за аналогичный период прошлого года", - сказал Орлов.
С начала пожароопасного сезона в Приамурье зарегистрирован 51 природный пожар, из них 24 возгорания произошли на территории лесного фонда. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Архаринском округе и Мазановском районе.
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"С начала пожароопасного периода на территории Архаринского округа зафиксировано 84 термических точки — некоторые из них в опасной близости от населенных пунктов. Только за прошедшую неделю пожарные тушили 11 возгораний в пятикилометровой зоне от поселков. В Мазановском районе было зарегистрировано 20 термических точек и один природный пожар", - рассказал зампред правительства региона Алексей Севостьянов.
Циклон, который действует на территории региона с начала недели, несколько снизил риски возникновения пожаров. Исходя из прогнозов метеорологов, специалисты определили шесть территорий, где вероятность возникновения возгораний в ближайшее время наиболее велика. Это Завитинский, Октябрьский, Благовещенский, Серышевский районы, а также Белогорский и Ромненский округа.
В регионе ведется работа по информированию населения об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. За 20 дней составлено более 260 протоколов. В Магдагачинском районе идет расследование в отношении нарушителей, которые жгли ветки и пни срубленных ими деревьев в зоне Транссиба.