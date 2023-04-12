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Природных пожаров в Приамурье стало вдвое меньше в этом году - РИА Новости, 12.04.2023
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Амурская область
Амурская область
 
11:23 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/priamure-1864710777.html
Природных пожаров в Приамурье стало вдвое меньше в этом году
Природных пожаров в Приамурье стало вдвое меньше в этом году - РИА Новости, 12.04.2023
Природных пожаров в Приамурье стало вдвое меньше в этом году
Природных пожаров в Приамурье стало вдвое меньше в этом году по сравнению с прошлым аналогичным периодом, большинство произошли по вине человека, сообщает на... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:23
2023-04-12T11:23
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр – РИА Новости. Природных пожаров в Приамурье стало вдвое меньше в этом году по сравнению с прошлым аналогичным периодом, большинство произошли по вине человека, сообщает на сайте правительство Амурской области. Как сообщили на заседании в региональном правительстве, с начала пожароопасного сезона от огня уже пострадали 9 776 гектаров земель. Главной причиной губернатор области Василий Орлов назвал человеческий фактор. С начала пожароопасного сезона в Приамурье зарегистрирован 51 природный пожар, из них 24 возгорания произошли на территории лесного фонда. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Архаринском округе и Мазановском районе. Циклон, который действует на территории региона с начала недели, несколько снизил риски возникновения пожаров. Исходя из прогнозов метеорологов, специалисты определили шесть территорий, где вероятность возникновения возгораний в ближайшее время наиболее велика. Это Завитинский, Октябрьский, Благовещенский, Серышевский районы, а также Белогорский и Ромненский округа. В регионе ведется работа по информированию населения об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. За 20 дней составлено более 260 протоколов. В Магдагачинском районе идет расследование в отношении нарушителей, которые жгли ветки и пни срубленных ими деревьев в зоне Транссиба.
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амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
Природных пожаров в Приамурье стало вдвое меньше в этом году

Губернатор Орлов: природных пожаров в Приамурье стало вдвое меньше в этом году

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров в Амурской области
Сотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров в Амурской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Сотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр – РИА Новости. Природных пожаров в Приамурье стало вдвое меньше в этом году по сравнению с прошлым аналогичным периодом, большинство произошли по вине человека, сообщает на сайте правительство Амурской области.
Как сообщили на заседании в региональном правительстве, с начала пожароопасного сезона от огня уже пострадали 9 776 гектаров земель. Главной причиной губернатор области Василий Орлов назвал человеческий фактор.
«
"Самоуверенность, а иногда обычная небрежность имеют тяжелые последствия для региона: это миллионные ущербы, риски для населенных пунктов и жизней людей, а также экологии области. В этом году существенно, в разы, увеличены штрафы для поджигателей и нарушителей правил пожарной безопасности, в лесах увеличено количество патрулей, сделан упор на раннее выявление возгораний. Первые результаты видим: в этом году количество пожаров стало меньше - 51 против 127, которые фиксировали за аналогичный период прошлого года", - сказал Орлов.
С начала пожароопасного сезона в Приамурье зарегистрирован 51 природный пожар, из них 24 возгорания произошли на территории лесного фонда. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Архаринском округе и Мазановском районе.
«
"С начала пожароопасного периода на территории Архаринского округа зафиксировано 84 термических точки — некоторые из них в опасной близости от населенных пунктов. Только за прошедшую неделю пожарные тушили 11 возгораний в пятикилометровой зоне от поселков. В Мазановском районе было зарегистрировано 20 термических точек и один природный пожар", - рассказал зампред правительства региона Алексей Севостьянов.
Циклон, который действует на территории региона с начала недели, несколько снизил риски возникновения пожаров. Исходя из прогнозов метеорологов, специалисты определили шесть территорий, где вероятность возникновения возгораний в ближайшее время наиболее велика. Это Завитинский, Октябрьский, Благовещенский, Серышевский районы, а также Белогорский и Ромненский округа.
В регионе ведется работа по информированию населения об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. За 20 дней составлено более 260 протоколов. В Магдагачинском районе идет расследование в отношении нарушителей, которые жгли ветки и пни срубленных ими деревьев в зоне Транссиба.
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Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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