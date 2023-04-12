https://ria.ru/20230412/povestka-1864688410.html
На Госуслугах можно будет обжаловать повестку, заявил Шадаев
На Госуслугах можно будет обжаловать повестку, заявил Шадаев - РИА Новости, 12.04.2023
На Госуслугах можно будет обжаловать повестку, заявил Шадаев
Обжаловать повестку, решения военкоматов об установке ограничительных мер, а также подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы, можно... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:06
2023-04-12T10:06
2023-04-12T11:18
общество
россия
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Обжаловать повестку, решения военкоматов об установке ограничительных мер, а также подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы, можно будет на Госуслугах, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Он отметил, что такие обращения будут рассматриваться в ускоренном упрощённом режиме – в течение 5 дней. Шадаев добавил, что обращение будет рассматриваться не военкомом, а региональной призывной комиссией, которую возглавляет глава субъекта. "Со всеми региональными призывными комиссиями Минцифры находится в контакте и будет индивидуально отрабатывать каждое такое обжалование, направленное сотрудниками IT-отрасли. При этом у граждан также остаётся возможность защищать свои права в судебном порядке", - отметил он. Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Сохранится старый способ вручения повесток - в бумажном виде лично под роспись, добавятся два новых - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета в конце ноября подписал президент страны Владимир Путин.
https://ria.ru/20230412/gosuslugi-1864666091.html
https://ria.ru/20230412/povestka-1864687543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Госуслуги, Вооруженные силы РФ
На Госуслугах можно будет обжаловать повестку, заявил Шадаев
Шадаев: обжаловать повестку или ограничения от военкомата можно будет на Госуслугах
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Обжаловать повестку, решения военкоматов об установке ограничительных мер, а также подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы, можно будет на Госуслугах, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«
"Пользователь не должен получить повестку, если подтверждено его право на отсрочку. Его данные будут исключены ещё на этапе формирования списка рассылки. Но если вдруг повестка все же придёт, её можно будет обжаловать на Госуслугах и подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы. Обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учёт и многое другое", - написал Шадаев в одном из Telegram-чатов, где обсуждаются вопросы отсрочки от частичной мобилизации для IT-специалистов, в ответ на вопрос, что делать пользователям Госуслуг, имеющим право на отсрочку, если они получат повестку.
В Минцифры рассказали, что военнообязанные могут сделать с помощью Госуслуг
Он отметил, что такие обращения будут рассматриваться в ускоренном упрощённом режиме – в течение 5 дней.
Шадаев добавил, что обращение будет рассматриваться не военкомом, а региональной призывной комиссией, которую возглавляет глава субъекта.
"Со всеми региональными призывными комиссиями Минцифры находится в контакте и будет индивидуально отрабатывать каждое такое обжалование, направленное сотрудниками IT-отрасли. При этом у граждан также остаётся возможность защищать свои права в судебном порядке", - отметил он.
Уведомление о повестке на Госуслугах можно будет отключить, заявил Шадаев
«
"Кстати, если пришла повестка, а явиться в военкомат по уважительной причине гражданин не смог (например, заболел), можно сообщить об этом на Госуслугах", - добавил Шадаев.
Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Сохранится старый способ вручения повесток - в бумажном виде лично под роспись, добавятся два новых - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета в конце ноября подписал президент страны Владимир Путин.