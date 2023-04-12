https://ria.ru/20230412/povestka-1864688410.html

На Госуслугах можно будет обжаловать повестку, заявил Шадаев

На Госуслугах можно будет обжаловать повестку, заявил Шадаев - РИА Новости, 12.04.2023

На Госуслугах можно будет обжаловать повестку, заявил Шадаев

Обжаловать повестку, решения военкоматов об установке ограничительных мер, а также подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы, можно... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:06

2023-04-12T10:06

2023-04-12T11:18

общество

россия

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

госуслуги

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Обжаловать повестку, решения военкоматов об установке ограничительных мер, а также подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы, можно будет на Госуслугах, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Он отметил, что такие обращения будут рассматриваться в ускоренном упрощённом режиме – в течение 5 дней. Шадаев добавил, что обращение будет рассматриваться не военкомом, а региональной призывной комиссией, которую возглавляет глава субъекта. "Со всеми региональными призывными комиссиями Минцифры находится в контакте и будет индивидуально отрабатывать каждое такое обжалование, направленное сотрудниками IT-отрасли. При этом у граждан также остаётся возможность защищать свои права в судебном порядке", - отметил он. Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Сохранится старый способ вручения повесток - в бумажном виде лично под роспись, добавятся два новых - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета в конце ноября подписал президент страны Владимир Путин.

https://ria.ru/20230412/gosuslugi-1864666091.html

https://ria.ru/20230412/povestka-1864687543.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, вооруженные силы рф