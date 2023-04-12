https://ria.ru/20230412/povestka-1864687543.html

Уведомление о повестке на Госуслугах можно будет отключить, заявил Шадаев

Уведомление о повестке на Госуслугах можно будет отключить, заявил Шадаев - РИА Новости, 12.04.2023

Уведомление о повестке на Госуслугах можно будет отключить, заявил Шадаев

Уведомление о выписанной призывнику повестке будет приходить в личный кабинет на Госуслугах, но эту функцию пользователь может отключить, сообщил глава Минцифры РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:03

2023-04-12T10:03

2023-04-12T10:13

технологии

максут шадаев

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уведомление о выписанной призывнику повестке будет приходить в личный кабинет на Госуслугах, но эту функцию пользователь может отключить, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного. Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Сохранится старый способ вручения повесток - в бумажном виде лично под роспись, добавятся два новых - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета в конце ноября подписал президент страны Владимир Путин.

https://ria.ru/20230412/gosuslugi-1864666091.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, максут шадаев, россия, вооруженные силы рф