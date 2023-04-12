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Уведомление о повестке на Госуслугах можно будет отключить, заявил Шадаев - РИА Новости, 12.04.2023
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10:03 12.04.2023 (обновлено: 10:13 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/povestka-1864687543.html
Уведомление о повестке на Госуслугах можно будет отключить, заявил Шадаев
Уведомление о повестке на Госуслугах можно будет отключить, заявил Шадаев - РИА Новости, 12.04.2023
Уведомление о повестке на Госуслугах можно будет отключить, заявил Шадаев
Уведомление о выписанной призывнику повестке будет приходить в личный кабинет на Госуслугах, но эту функцию пользователь может отключить, сообщил глава Минцифры РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:03
2023-04-12T10:13
технологии
максут шадаев
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уведомление о выписанной призывнику повестке будет приходить в личный кабинет на Госуслугах, но эту функцию пользователь может отключить, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного. Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Сохранится старый способ вручения повесток - в бумажном виде лично под роспись, добавятся два новых - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета в конце ноября подписал президент страны Владимир Путин.
https://ria.ru/20230412/gosuslugi-1864666091.html
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технологии, максут шадаев, россия, вооруженные силы рф
Технологии, Максут Шадаев, Россия, Вооруженные силы РФ
Уведомление о повестке на Госуслугах можно будет отключить, заявил Шадаев

Глава Минцифры Шадаев: уведомление о повестке на Госуслугах можно будет отключить

© РИА Новости / Павел БедняковПриложение Госуслуги на экране смартфона
Приложение Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Приложение Госуслуги на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уведомление о выписанной призывнику повестке будет приходить в личный кабинет на Госуслугах, но эту функцию пользователь может отключить, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«
"Само уведомление о том, что выписана повестка, также придёт в личный кабинет на Госуслугах — если только пользователь сам не отключит эту функцию. Уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда", - написал Шадаев в одном из Telegram-чатов, где обсуждаются вопросы отсрочки от частичной мобилизации для IT-специалистов.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
В Минцифры рассказали, что военнообязанные могут сделать с помощью Госуслуг
08:59
По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного.
Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Сохранится старый способ вручения повесток - в бумажном виде лично под роспись, добавятся два новых - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета в конце ноября подписал президент страны Владимир Путин.
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки
10:00
Инфографика
Единый реестр военнообязанных и электронные повесткиПосмотреть
 
ТехнологииМаксут ШадаевРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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