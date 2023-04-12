https://ria.ru/20230412/potter-1864929660.html
HBO Max представила первый тизер сериала о Гарри Поттере
HBO Max представила первый тизер сериала о Гарри Поттере - РИА Новости, 12.04.2023
HBO Max представила первый тизер сериала о Гарри Поттере
Стриминговая платформа HBO Max в среду представила тизер грядущего сериала о Гарри Поттере. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T23:10
2023-04-12T23:10
2023-04-12T23:10
культура
гарри поттер
джоан роулинг (джоан мюррэй)
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Стриминговая платформа HBO Max в среду представила тизер грядущего сериала о Гарри Поттере. Видеоролик продолжительностью менее минуты появился на YouTube-канале, а также в Twitter-аккаунте HBO Max. "Max заказал первый в истории телесериал о Гарри Поттере, точную адаптацию культовых книг", - говорится в сообщении сервиса. Ранее агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что в сериале планируется семь сезонов по числу книг в саге Роулинг. Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 16 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" вышла в 2011 году, после этого на экраны вышли еще три фильма "Фантастические твари" о событиях, предшествовавших основной саге, по сценариям Роулинг.
https://ria.ru/20230318/stsenarii-1858435161.html
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гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй), общество
Культура, Гарри Поттер, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), Общество
HBO Max представила первый тизер сериала о Гарри Поттере
Стриминговая платформа HBO Max представила первый тизер сериала о Гарри Поттере
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Стриминговая платформа HBO Max в среду представила тизер
грядущего сериала о Гарри Поттере.
Видеоролик продолжительностью менее минуты появился на YouTube-канале, а также в Twitter-аккаунте HBO Max.
"Max заказал первый в истории телесериал о Гарри Поттере, точную адаптацию культовых книг", - говорится в сообщении сервиса.
Ранее агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что в сериале планируется семь сезонов по числу книг в саге Роулинг
.
Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 16 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" вышла в 2011 году, после этого на экраны вышли еще три фильма "Фантастические твари" о событиях, предшествовавших основной саге, по сценариям Роулинг.
В книге было лучше: сюжеты фильмов, которые отошли от оригинала