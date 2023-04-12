https://ria.ru/20230412/potter-1864929660.html

HBO Max представила первый тизер сериала о Гарри Поттере

HBO Max представила первый тизер сериала о Гарри Поттере - РИА Новости, 12.04.2023

HBO Max представила первый тизер сериала о Гарри Поттере

Стриминговая платформа HBO Max в среду представила тизер грядущего сериала о Гарри Поттере. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T23:10

2023-04-12T23:10

2023-04-12T23:10

культура

гарри поттер

джоан роулинг (джоан мюррэй)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574501084_0:29:1600:929_1920x0_80_0_0_14659b1cae7493b32d3158086e1eb3ce.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Стриминговая платформа HBO Max в среду представила тизер грядущего сериала о Гарри Поттере. Видеоролик продолжительностью менее минуты появился на YouTube-канале, а также в Twitter-аккаунте HBO Max. "Max заказал первый в истории телесериал о Гарри Поттере, точную адаптацию культовых книг", - говорится в сообщении сервиса. Ранее агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что в сериале планируется семь сезонов по числу книг в саге Роулинг. Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 16 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" вышла в 2011 году, после этого на экраны вышли еще три фильма "Фантастические твари" о событиях, предшествовавших основной саге, по сценариям Роулинг.

https://ria.ru/20230318/stsenarii-1858435161.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй), общество