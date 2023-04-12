https://ria.ru/20230412/potentsial-1864866549.html

Путин поручил значительно нарастить производство спутников

Путин поручил значительно нарастить производство спутников - РИА Новости, 12.04.2023

Путин поручил значительно нарастить производство спутников

России необходимо сосредоточиться на использовании околоземного пространства и значительно увеличить производство спутников, заявил президент Владимир Путин на... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:41

2023-04-12T17:41

2023-04-12T19:30

наука

россия

владимир путин

роскосмос

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864882945_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_694d480bb33ae6696e4332d282d49aab.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. России необходимо сосредоточиться на использовании околоземного пространства и значительно увеличить производство спутников, заявил президент Владимир Путин на торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики в Кремле."Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников. От опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке. Такие задачи в мире решаются, и, конечно же, мы тоже можем решать", — сказал он.Россия, как подчеркнул глава государства, имеет собственные уникальные решения для выполнения оборонных задач и освоения космоса."Наша ракетно-космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. <...> Сегодня мы с Юрием Ивановичем (Борисовым, главой "Роскосмоса". — Прим. ред.) отмечали: слава богу, впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд. Это показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги", — заявил Путин.При этом президент призвал ускорить переход к производству передовых конкурентных продуктов в интересах национальной экономики и создать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения.В заключение он отметил, что Россия обязательно будет осваивать космос и даст достойный ответ на все вызовы, стоящие перед страной.

https://ria.ru/20230412/kosmos-1864213005.html

https://ria.ru/20230410/dvigatel-1864223323.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о необходимости увеличения производства спутников Путин о необходимости увеличения производства спутников 2023-04-12T17:41 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, роскосмос, космос - риа наука