https://ria.ru/20230412/potentsial-1864866549.html
Путин поручил значительно нарастить производство спутников
Путин поручил значительно нарастить производство спутников - РИА Новости, 12.04.2023
Путин поручил значительно нарастить производство спутников
России необходимо сосредоточиться на использовании околоземного пространства и значительно увеличить производство спутников, заявил президент Владимир Путин на... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:41
2023-04-12T17:41
2023-04-12T19:30
наука
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. России необходимо сосредоточиться на использовании околоземного пространства и значительно увеличить производство спутников, заявил президент Владимир Путин на торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики в Кремле."Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников. От опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке. Такие задачи в мире решаются, и, конечно же, мы тоже можем решать", — сказал он.Россия, как подчеркнул глава государства, имеет собственные уникальные решения для выполнения оборонных задач и освоения космоса."Наша ракетно-космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. <...> Сегодня мы с Юрием Ивановичем (Борисовым, главой "Роскосмоса". — Прим. ред.) отмечали: слава богу, впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд. Это показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги", — заявил Путин.При этом президент призвал ускорить переход к производству передовых конкурентных продуктов в интересах национальной экономики и создать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения.В заключение он отметил, что Россия обязательно будет осваивать космос и даст достойный ответ на все вызовы, стоящие перед страной.
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Путин о необходимости увеличения производства спутников
Путин о необходимости увеличения производства спутников
2023-04-12T17:41
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россия, владимир путин, роскосмос, космос - риа наука
Наука, Россия, Владимир Путин, Роскосмос, Космос - РИА Наука
Путин поручил значительно нарастить производство спутников
Путин: сто безаварийных пусков подряд говорят о развитии российской космической отрасли
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. России необходимо сосредоточиться на использовании околоземного пространства и значительно увеличить производство спутников, заявил президент Владимир Путин на торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики в Кремле.
"Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников. От опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке. Такие задачи в мире решаются, и, конечно же, мы тоже можем решать", — сказал он.
Международный день полета человека в космос. День космонавтики в России
Россия, как подчеркнул глава государства, имеет собственные уникальные решения для выполнения оборонных задач и освоения космоса.
"Наша ракетно-космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. <...> Сегодня мы с Юрием Ивановичем (Борисовым, главой "Роскосмоса
". — Прим. ред.) отмечали: слава богу, впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд. Это показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги", — заявил Путин.
При этом президент призвал ускорить переход к производству передовых конкурентных продуктов в интересах национальной экономики и создать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения.
В заключение он отметил, что Россия обязательно будет осваивать космос и даст достойный ответ на все вызовы, стоящие перед страной.
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