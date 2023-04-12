https://ria.ru/20230412/postavki-1864792563.html

Поставки снарядов с обедненным ураном не сойдут с рук Лондону, заявил МИД

Поставки снарядов с обедненным ураном не сойдут с рук Лондону, заявил МИД - РИА Новости, 12.04.2023

Поставки снарядов с обедненным ураном не сойдут с рук Лондону, заявил МИД

Поставки боеприпасов с обедненным ураном Украине не сойдут с рук Великобритании, Лондон должен сохранить остатки трезвого мышления, заявила в среду официальный... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:02

2023-04-12T15:02

2023-04-12T15:02

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Поставки боеприпасов с обедненным ураном Украине не сойдут с рук Великобритании, Лондон должен сохранить остатки трезвого мышления, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Вопреки многочисленным предостережениям, Лондон так и не отказался от своих планов, которые были квалифицированы нами как злонамеренные. Возможно, они надеются, что подобное преступление снова сойдет им с рук как им сходили преступления в Югославии, Ираке и так далее. Нет, пусть не надеются. В этот раз не сойдет с рук эта преступная деятельность", - сказала Захарова в ходе брифинга. "Мы исходим из того, что Лондон все-таки должен сохранить какие-то остатки трезвого мышления и, возможно, это предотвратит от реализации этих безрассудных безответственных преступных планов", - добавила она. Ранее стало известно о появлении на сайте офиса Владимира Зеленского петиции с требованием запретить украинским войскам использовать боеприпасы с обедненным ураном, которые Лондон планирует передать Киеву. Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила 21 марта в палате лордов британского парламента, что Великобритания передаст Украине танки "Челенджер-2" вместе с бронебойными подкалиберными снарядами, которые содержат обедненный уран. Президент России Владимир Путин, говоря об инициативе Лондона, заявил, что РФ будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. Применение урановых боеприпасов нанесет непоправимый вред здоровью военных и гражданскому населению Украины, но НАТО готова поставить их Киеву, заявил ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Отложенные последствия применения вооружений с обедненным ураном могут быть очень тяжелыми, и жителям Украины стоит задуматься, хотят ли они этого, заявлял зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Природный уран состоит главным образом из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран -235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана -235 в результате обогащения. Тем не менее, в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана -235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.

https://ria.ru/20230412/uran-1864693961.html

https://ria.ru/20230331/uran-1862167647.html

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лондон, россия, украина, мария захарова, владимир зеленский, владимир путин, нато, в мире