https://ria.ru/20230412/popravki-1864668165.html

Шадаев объяснил внесение поправок в законодательство о военном учете

Шадаев объяснил внесение поправок в законодательство о военном учете - РИА Новости, 12.04.2023

Шадаев объяснил внесение поправок в законодательство о военном учете

Поправки в законодательство о военном учете не связаны с планами по возобновлению мобилизации, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T09:13

2023-04-12T09:13

2023-04-12T09:14

россия

москва

максут шадаев

дмитрий песков

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Поправки в законодательство о военном учете не связаны с планами по возобновлению мобилизации, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Нет. Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту. Например, Москва на прошлой неделе запустила отдельный сайт contract.mos.ru", - написал Шадаев в одном из Telegram-чатов, где обсуждаются вопросы отсрочки от частичной мобилизации для IT-специалистов, в ответ на вопрос, связаны ли поправки в законодательство о призыве с планами по возобновлению мобилизации. Шадаев также отметил, что прошлой осенью многие смогли на себе ощутить "несовершенство системы воинского учёта и призыва". "Все мы помним, когда сотрудники IT-компании, имевшие право на отсрочку, получали повестки, когда в военкоматах их почему-то не находили в списках, а сами списки спускались мучительно долго (всем нам так точно казалось)", - пояснил он. "Стало понятно, что существующую систему нужно улучшать. Собственно, сейчас и предлагается оптимизировать порядок воинского учета и призыва на срочную службу", - отметил он. "Хочу также напомнить, что сейчас идет весенний призыв на срочную службу. Системных проблем с отсрочкой нет. Иногда списки вовремя не доезжают в отдельные военкоматы – такие единичные проблемы решаем в ручном режиме. На практике Указ Президента работает", - добавил Шадаев. Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Согласно законопроекту, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, если у людей возникают вопросы, связанные с реестром, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета подписал в конце ноября президент страны Владимир Путин.

https://ria.ru/20230411/reestr-1864541097.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, максут шадаев, дмитрий песков, владимир путин, госдума рф