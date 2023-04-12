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В Приморском крае собрали автопоезд для отправки в зону спецоперации

В Приморском крае собрали автопоезд для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023

В Приморском крае собрали автопоезд для отправки в зону спецоперации

Участники акции "Автопоезд" в Приморье безвозмездно передали машины повышенной проходимости для отправки в зону спецоперации, сообщили в региональном отделении... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-12T11:41

2023-04-12T11:41

2023-05-06T09:46

специальная военная операция на украине

приморский край

общероссийский народный фронт

надежные люди

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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр - РИА Новости. Участники акции "Автопоезд" в Приморье безвозмездно передали машины повышенной проходимости для отправки в зону спецоперации, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта. В конце марта в организации объявили о запуске акции "Автопоезд" для приема автомобилей и их отправки участникам спецоперации. Как уточнили тогда в телеграм-канале краевого отделения ОНФ, военнослужащим-приморцам требовались мотоциклы, квадроциклы и машины высокой проходимости. По сообщению краевого филиала ОНФ, для участников спецоперации приморцы также собрали "технические средства, инструменты, продовольствие", которые вместе с "другой необходимой помощью" будут переданы адресатам. "Всем большое спасибо. Я думаю, что все будет здорово, и победа будет за нами", - сказал член регионального штаба Народного фронта в прикрепленном к сообщению видеоролике.

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

приморский край, общероссийский народный фронт, надежные люди