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В Приморском крае собрали автопоезд для отправки в зону спецоперации
В Приморском крае собрали автопоезд для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
В Приморском крае собрали автопоезд для отправки в зону спецоперации
Участники акции "Автопоезд" в Приморье безвозмездно передали машины повышенной проходимости для отправки в зону спецоперации, сообщили в региональном отделении... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-12T11:41
2023-04-12T11:41
2023-05-06T09:46
специальная военная операция на украине
приморский край
общероссийский народный фронт
надежные люди
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр - РИА Новости. Участники акции "Автопоезд" в Приморье безвозмездно передали машины повышенной проходимости для отправки в зону спецоперации, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта. В конце марта в организации объявили о запуске акции "Автопоезд" для приема автомобилей и их отправки участникам спецоперации. Как уточнили тогда в телеграм-канале краевого отделения ОНФ, военнослужащим-приморцам требовались мотоциклы, квадроциклы и машины высокой проходимости. По сообщению краевого филиала ОНФ, для участников спецоперации приморцы также собрали "технические средства, инструменты, продовольствие", которые вместе с "другой необходимой помощью" будут переданы адресатам. "Всем большое спасибо. Я думаю, что все будет здорово, и победа будет за нами", - сказал член регионального штаба Народного фронта в прикрепленном к сообщению видеоролике.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, общероссийский народный фронт, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Приморский край, Общероссийский народный фронт, Надежные люди
В Приморском крае собрали автопоезд для отправки в зону спецоперации
Жители Приморского края собрали автопоезд для отправки в зону спецоперации
ВЛАДИВОСТОК, 12 апр - РИА Новости. Участники акции "Автопоезд" в Приморье безвозмездно передали машины повышенной проходимости для отправки в зону спецоперации, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.
В конце марта в организации объявили о запуске акции "Автопоезд" для приема автомобилей и их отправки участникам спецоперации. Как уточнили тогда в телеграм-канале краевого отделения ОНФ, военнослужащим-приморцам требовались мотоциклы, квадроциклы и машины высокой проходимости.
«
"Жители Приморского края приняли активное участие в проведении всероссийской акции Народного фронта "Автопоезд". Жители региона передали в дар автомобили повышенной проходимости участникам спецоперации из Приморского края", - говорится в сообщении в телеграм-канале организации.
По сообщению краевого филиала ОНФ, для участников спецоперации приморцы также собрали "технические средства, инструменты, продовольствие", которые вместе с "другой необходимой помощью" будут переданы адресатам.
"Всем большое спасибо. Я думаю, что все будет здорово, и победа будет за нами", - сказал член регионального штаба Народного фронта в прикрепленном к сообщению видеоролике.