https://ria.ru/20230412/pomosch-1870113702.html

Жители Бурятии отправили 17 автомобилей военным в зону спецоперации

Жители Бурятии отправили 17 автомобилей военным в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023

Жители Бурятии отправили 17 автомобилей военным в зону спецоперации

Автопоезд из 17 автомобилей отправился из столицы Бурятии военным в зону спецоперации, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-12T12:35

2023-04-12T12:35

2023-05-06T09:39

специальная военная операция на украине

улан-удэ

республика бурятия

надежные люди

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УЛАН-УДЭ, 12 апр – РИА Новости. Автопоезд из 17 автомобилей отправился из столицы Бурятии военным в зону спецоперации, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что по прибытии в Московскую область будет сформирован общий поезд регионов России и направлен в Ростовскую область для отправки на территорию проведения спецоперации. По данным пресс-службы, в акции приняли участие главы районов и сельских поселений, предпринимательское сообщество, братья Воротниковы - создатели добровольческого движения по восстановлению автомобилей для нужд СВО, Баир Цыдыпов - отец Героя России Балдана Цыдыпова, Народный фронт и все неравнодушные жители. Также в сообщении приводятся слова руководителя исполкома Народного фронта в Бурятии Юлии Ким о том, что помощь будет адресной - каждая машина будет доставлена в ту воинскую часть, которую указали дарители. "Это важно не только для нас, но и для тех ребят, которые находятся сейчас на передовой. Они будут понимать, что эта помощь от наших земляков", - цитируются слова Юлии Ким.

https://ria.ru/20230411/pomosch-1870111372.html

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Ольга Фомченкова

улан-удэ, республика бурятия, надежные люди