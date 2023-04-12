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Жители Бурятии отправили 17 автомобилей военным в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 12.04.2023 (обновлено: 09:39 06.05.2023)
https://ria.ru/20230412/pomosch-1870113702.html
Жители Бурятии отправили 17 автомобилей военным в зону спецоперации
Жители Бурятии отправили 17 автомобилей военным в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
Жители Бурятии отправили 17 автомобилей военным в зону спецоперации
Автопоезд из 17 автомобилей отправился из столицы Бурятии военным в зону спецоперации, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-12T12:35
2023-05-06T09:39
специальная военная операция на украине
улан-удэ
республика бурятия
надежные люди
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УЛАН-УДЭ, 12 апр – РИА Новости. Автопоезд из 17 автомобилей отправился из столицы Бурятии военным в зону спецоперации, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что по прибытии в Московскую область будет сформирован общий поезд регионов России и направлен в Ростовскую область для отправки на территорию проведения спецоперации. По данным пресс-службы, в акции приняли участие главы районов и сельских поселений, предпринимательское сообщество, братья Воротниковы - создатели добровольческого движения по восстановлению автомобилей для нужд СВО, Баир Цыдыпов - отец Героя России Балдана Цыдыпова, Народный фронт и все неравнодушные жители. Также в сообщении приводятся слова руководителя исполкома Народного фронта в Бурятии Юлии Ким о том, что помощь будет адресной - каждая машина будет доставлена в ту воинскую часть, которую указали дарители. "Это важно не только для нас, но и для тех ребят, которые находятся сейчас на передовой. Они будут понимать, что эта помощь от наших земляков", - цитируются слова Юлии Ким.
https://ria.ru/20230411/pomosch-1870111372.html
улан-удэ
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улан-удэ, республика бурятия, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Надежные люди
Жители Бурятии отправили 17 автомобилей военным в зону спецоперации

Автопоезд из 17 автомобилей от жителей Бурятии отправился военным в зону спецоперации

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские военнослужащие в зоне спецоперации
Российские военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 12 апр – РИА Новости. Автопоезд из 17 автомобилей отправился из столицы Бурятии военным в зону спецоперации, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.
«
"Сегодня от Улан-Удэнского железнодорожного вокзала в Московскую область отправились семнадцать автомобилей от жителей Улан-Удэ и районов республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по прибытии в Московскую область будет сформирован общий поезд регионов России и направлен в Ростовскую область для отправки на территорию проведения спецоперации.
По данным пресс-службы, в акции приняли участие главы районов и сельских поселений, предпринимательское сообщество, братья Воротниковы - создатели добровольческого движения по восстановлению автомобилей для нужд СВО, Баир Цыдыпов - отец Героя России Балдана Цыдыпова, Народный фронт и все неравнодушные жители.
«
"Благодаря этому автотранспорту и всей проводимой работе правительства Бурятии, наших неравнодушных граждан, волонтеров из бюджета республики и небюджетных источников оказана помощь более чем на 2 миллиарда рублей. И эта работа будет продолжена. У нас еще достаточно много автотранспорта, который будет отремонтирован при поддержке предпринимателей, бюджетных и автономных учреждений", - цитирует пресс-служба слова зампреда регионального правительства Петра Мордовского.
Также в сообщении приводятся слова руководителя исполкома Народного фронта в Бурятии Юлии Ким о том, что помощь будет адресной - каждая машина будет доставлена в ту воинскую часть, которую указали дарители.
"Это важно не только для нас, но и для тех ребят, которые находятся сейчас на передовой. Они будут понимать, что эта помощь от наших земляков", - цитируются слова Юлии Ким.
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