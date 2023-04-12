https://ria.ru/20230412/pomosch-1870113702.html
Жители Бурятии отправили 17 автомобилей военным в зону спецоперации
Жители Бурятии отправили 17 автомобилей военным в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
Жители Бурятии отправили 17 автомобилей военным в зону спецоперации
Автопоезд из 17 автомобилей отправился из столицы Бурятии военным в зону спецоперации, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-12T12:35
2023-04-12T12:35
2023-05-06T09:39
специальная военная операция на украине
улан-удэ
республика бурятия
надежные люди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815703404_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d5ac1d9b66be05db1a6fc69e179daca5.jpg
УЛАН-УДЭ, 12 апр – РИА Новости. Автопоезд из 17 автомобилей отправился из столицы Бурятии военным в зону спецоперации, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что по прибытии в Московскую область будет сформирован общий поезд регионов России и направлен в Ростовскую область для отправки на территорию проведения спецоперации. По данным пресс-службы, в акции приняли участие главы районов и сельских поселений, предпринимательское сообщество, братья Воротниковы - создатели добровольческого движения по восстановлению автомобилей для нужд СВО, Баир Цыдыпов - отец Героя России Балдана Цыдыпова, Народный фронт и все неравнодушные жители. Также в сообщении приводятся слова руководителя исполкома Народного фронта в Бурятии Юлии Ким о том, что помощь будет адресной - каждая машина будет доставлена в ту воинскую часть, которую указали дарители. "Это важно не только для нас, но и для тех ребят, которые находятся сейчас на передовой. Они будут понимать, что эта помощь от наших земляков", - цитируются слова Юлии Ким.
https://ria.ru/20230411/pomosch-1870111372.html
улан-удэ
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815703404_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b7e06cafbfe134188016a853ef0c0fbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
улан-удэ, республика бурятия, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Надежные люди
Жители Бурятии отправили 17 автомобилей военным в зону спецоперации
Автопоезд из 17 автомобилей от жителей Бурятии отправился военным в зону спецоперации
УЛАН-УДЭ, 12 апр – РИА Новости. Автопоезд из 17 автомобилей отправился из столицы Бурятии военным в зону спецоперации, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.
«
"Сегодня от Улан-Удэнского железнодорожного вокзала в Московскую область отправились семнадцать автомобилей от жителей Улан-Удэ и районов республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по прибытии в Московскую область будет сформирован общий поезд регионов России и направлен в Ростовскую область для отправки на территорию проведения спецоперации.
По данным пресс-службы, в акции приняли участие главы районов и сельских поселений, предпринимательское сообщество, братья Воротниковы - создатели добровольческого движения по восстановлению автомобилей для нужд СВО, Баир Цыдыпов - отец Героя России Балдана Цыдыпова, Народный фронт и все неравнодушные жители.
«
"Благодаря этому автотранспорту и всей проводимой работе правительства Бурятии, наших неравнодушных граждан, волонтеров из бюджета республики и небюджетных источников оказана помощь более чем на 2 миллиарда рублей. И эта работа будет продолжена. У нас еще достаточно много автотранспорта, который будет отремонтирован при поддержке предпринимателей, бюджетных и автономных учреждений", - цитирует пресс-служба слова зампреда регионального правительства Петра Мордовского.
Также в сообщении приводятся слова руководителя исполкома Народного фронта в Бурятии Юлии Ким о том, что помощь будет адресной - каждая машина будет доставлена в ту воинскую часть, которую указали дарители.
"Это важно не только для нас, но и для тех ребят, которые находятся сейчас на передовой. Они будут понимать, что эта помощь от наших земляков", - цитируются слова Юлии Ким.
Жители Приамурья отправили машины повышенной проходимости для бойцов СВО