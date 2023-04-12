https://ria.ru/20230412/pomosch-1864911782.html

Остин и Шмыгаль обсудили военную помощь США Украине

Остин и Шмыгаль обсудили военную помощь США Украине - РИА Новости, 12.04.2023

Остин и Шмыгаль обсудили военную помощь США Украине

Шеф Пентагона Ллойд Остин принял премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, обсудив с ним поставки вооружений, подготовку личного состава и контроль за западной... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T20:48

2023-04-12T20:48

2023-04-12T20:48

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ллойд остин

денис шмыгаль

пентагон

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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин принял премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, обсудив с ним поставки вооружений, подготовку личного состава и контроль за западной военной помощью, сообщило министерство обороны США. "Оба лидера обсудили приоритеты оборонного содействия, такие как ПВО и артиллерия, подготовку вооруженных сил Украины. Они также сошлись во мнении относительно важности соблюдения отчетности оборонного содействия", - говорится в пресс-релизе. На встрече в Пентагоне Остин проинформировал Шмыгаля о "ключевых целях" предстоящей встречи стран, оказывающих военную помощь Украине. Он заверил, что США будут поддерживать украинцев столько, сколько потребуется, сообщило министерство обороны.

https://ria.ru/20230411/politika-1864324206.html

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в мире, украина, сша, ллойд остин, денис шмыгаль, пентагон