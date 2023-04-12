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Остин и Шмыгаль обсудили военную помощь США Украине - РИА Новости, 12.04.2023
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20:48 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/pomosch-1864911782.html
Остин и Шмыгаль обсудили военную помощь США Украине
Остин и Шмыгаль обсудили военную помощь США Украине - РИА Новости, 12.04.2023
Остин и Шмыгаль обсудили военную помощь США Украине
Шеф Пентагона Ллойд Остин принял премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, обсудив с ним поставки вооружений, подготовку личного состава и контроль за западной... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T20:48
2023-04-12T20:48
в мире
украина
сша
ллойд остин
денис шмыгаль
пентагон
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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин принял премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, обсудив с ним поставки вооружений, подготовку личного состава и контроль за западной военной помощью, сообщило министерство обороны США. "Оба лидера обсудили приоритеты оборонного содействия, такие как ПВО и артиллерия, подготовку вооруженных сил Украины. Они также сошлись во мнении относительно важности соблюдения отчетности оборонного содействия", - говорится в пресс-релизе. На встрече в Пентагоне Остин проинформировал Шмыгаля о "ключевых целях" предстоящей встречи стран, оказывающих военную помощь Украине. Он заверил, что США будут поддерживать украинцев столько, сколько потребуется, сообщило министерство обороны.
https://ria.ru/20230411/politika-1864324206.html
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в мире, украина, сша, ллойд остин, денис шмыгаль, пентагон
В мире, Украина, США, Ллойд Остин, Денис Шмыгаль, Пентагон
Остин и Шмыгаль обсудили военную помощь США Украине

Остин и Шмыгаль обсудили в Пентагоне военную помощь США Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин принял премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, обсудив с ним поставки вооружений, подготовку личного состава и контроль за западной военной помощью, сообщило министерство обороны США.
"Оба лидера обсудили приоритеты оборонного содействия, такие как ПВО и артиллерия, подготовку вооруженных сил Украины. Они также сошлись во мнении относительно важности соблюдения отчетности оборонного содействия", - говорится в пресс-релизе.
На встрече в Пентагоне Остин проинформировал Шмыгаля о "ключевых целях" предстоящей встречи стран, оказывающих военную помощь Украине. Он заверил, что США будут поддерживать украинцев столько, сколько потребуется, сообщило министерство обороны.
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В миреУкраинаСШАЛлойд ОстинДенис ШмыгальПентагон
 
 
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