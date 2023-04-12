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На Украине подали петицию о лишении митрополита Онуфрия гражданства - РИА Новости, 12.04.2023
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Религия
 
08:53 12.04.2023 (обновлено: 09:12 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/petitsiya-1864664981.html
На Украине подали петицию о лишении митрополита Онуфрия гражданства
На Украине подали петицию о лишении митрополита Онуфрия гражданства - РИА Новости, 12.04.2023
На Украине подали петицию о лишении митрополита Онуфрия гражданства
Петиция с требованием лишить предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T08:53
2023-04-12T09:12
религия
украина
владимир зеленский
украинская православная церковь
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Петиция с требованием лишить предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства появилась на сайте офиса Владимира Зеленского. Ранее издание "Украинская правда" написало, что Онуфрий имеет российский паспорт. Митрополит Киевский и всея Украины ответил, что отказался от российского гражданства и на данный момент имеет лишь украинский паспорт. "Прошу вас поручить СБУ осуществить проверку информации о приобретении гражданином Украины Березовским Орестом Владимировичем (митрополитом УПЦ Онуфрием) гражданства Российской Федерации. В случае подтверждения такой информации постановить Указ президента Украины о прекращении гражданства Украины гражданина Российской Федерации Березовского Ореста Владимировича (митрополита Онуфрия)", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского. Петиция зарегистрирована 11 апреля, на данный момент она набрала более 260 голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения. Как пояснял ранее Онуфрий, родившийся в Черновицкой области, в молодости он не смог поступить в Одесскую духовную семинарию, поэтому поехал в город Сергиев Посад (тогда назывался Загорск - ред.), где окончил Московскую духовную семинарию, а затем и духовную академию. Он провел 19 лет в Троице-Сергиевой лавре. В 1988 году Онуфрия перевели в Почаевскую лавру, а в 1990 году - на Буковину, откуда он сам был родом. В это время распался Советский Союз, и митрополит Онуфрий, будучи до этого де-факто гражданином России, потому что имел постоянную прописку в РФ, взял украинский паспорт. При этом, по словам Онуфрия, российское гражданство автоматически продолжилось, но он им не пользовался, тогда это "не имело никакого значения", поскольку между Украиной и Россией были хорошие отношения. Однако, как утверждает Онуфрий, после того, как отношения между двумя странами начали ухудшаться, особенно в последние 10 лет, он отказался от российского гражданства. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230411/tserkov-1864607174.html
https://ria.ru/20230411/upts-1864489144.html
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украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
На Украине подали петицию о лишении митрополита Онуфрия гражданства

На сайте Зеленского появилась петиция о лишении митрополита Онуфрия гражданства Украины

© AFP 2023 / Sergei SupinskyМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Петиция с требованием лишить предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства появилась на сайте офиса Владимира Зеленского.
Ранее издание "Украинская правда" написало, что Онуфрий имеет российский паспорт. Митрополит Киевский и всея Украины ответил, что отказался от российского гражданства и на данный момент имеет лишь украинский паспорт.
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"Прошу вас поручить СБУ осуществить проверку информации о приобретении гражданином Украины Березовским Орестом Владимировичем (митрополитом УПЦ Онуфрием) гражданства Российской Федерации. В случае подтверждения такой информации постановить Указ президента Украины о прекращении гражданства Украины гражданина Российской Федерации Березовского Ореста Владимировича (митрополита Онуфрия)", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского.
Петиция зарегистрирована 11 апреля, на данный момент она набрала более 260 голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения.
Как пояснял ранее Онуфрий, родившийся в Черновицкой области, в молодости он не смог поступить в Одесскую духовную семинарию, поэтому поехал в город Сергиев Посад (тогда назывался Загорск - ред.), где окончил Московскую духовную семинарию, а затем и духовную академию. Он провел 19 лет в Троице-Сергиевой лавре. В 1988 году Онуфрия перевели в Почаевскую лавру, а в 1990 году - на Буковину, откуда он сам был родом.
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В это время распался Советский Союз, и митрополит Онуфрий, будучи до этого де-факто гражданином России, потому что имел постоянную прописку в РФ, взял украинский паспорт. При этом, по словам Онуфрия, российское гражданство автоматически продолжилось, но он им не пользовался, тогда это "не имело никакого значения", поскольку между Украиной и Россией были хорошие отношения. Однако, как утверждает Онуфрий, после того, как отношения между двумя странами начали ухудшаться, особенно в последние 10 лет, он отказался от российского гражданства.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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