На Украине подали петицию о лишении митрополита Онуфрия гражданства
На сайте Зеленского появилась петиция о лишении митрополита Онуфрия гражданства Украины
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Петиция с требованием лишить предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства появилась на сайте офиса Владимира Зеленского.
Ранее издание "Украинская правда" написало, что Онуфрий имеет российский паспорт. Митрополит Киевский и всея Украины ответил, что отказался от российского гражданства и на данный момент имеет лишь украинский паспорт.
"Прошу вас поручить СБУ осуществить проверку информации о приобретении гражданином Украины Березовским Орестом Владимировичем (митрополитом УПЦ Онуфрием) гражданства Российской Федерации. В случае подтверждения такой информации постановить Указ президента Украины о прекращении гражданства Украины гражданина Российской Федерации Березовского Ореста Владимировича (митрополита Онуфрия)", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского.
Петиция зарегистрирована 11 апреля, на данный момент она набрала более 260 голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения.
Как пояснял ранее Онуфрий, родившийся в Черновицкой области, в молодости он не смог поступить в Одесскую духовную семинарию, поэтому поехал в город Сергиев Посад (тогда назывался Загорск - ред.), где окончил Московскую духовную семинарию, а затем и духовную академию. Он провел 19 лет в Троице-Сергиевой лавре. В 1988 году Онуфрия перевели в Почаевскую лавру, а в 1990 году - на Буковину, откуда он сам был родом.
В это время распался Советский Союз, и митрополит Онуфрий, будучи до этого де-факто гражданином России, потому что имел постоянную прописку в РФ, взял украинский паспорт. При этом, по словам Онуфрия, российское гражданство автоматически продолжилось, но он им не пользовался, тогда это "не имело никакого значения", поскольку между Украиной и Россией были хорошие отношения. Однако, как утверждает Онуфрий, после того, как отношения между двумя странами начали ухудшаться, особенно в последние 10 лет, он отказался от российского гражданства.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".