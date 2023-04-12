https://ria.ru/20230412/petitsiya-1864664981.html

На Украине подали петицию о лишении митрополита Онуфрия гражданства

На Украине подали петицию о лишении митрополита Онуфрия гражданства - РИА Новости, 12.04.2023

На Украине подали петицию о лишении митрополита Онуфрия гражданства

Петиция с требованием лишить предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T08:53

2023-04-12T08:53

2023-04-12T09:12

религия

украина

владимир зеленский

украинская православная церковь

служба безопасности украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Петиция с требованием лишить предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства появилась на сайте офиса Владимира Зеленского. Ранее издание "Украинская правда" написало, что Онуфрий имеет российский паспорт. Митрополит Киевский и всея Украины ответил, что отказался от российского гражданства и на данный момент имеет лишь украинский паспорт. "Прошу вас поручить СБУ осуществить проверку информации о приобретении гражданином Украины Березовским Орестом Владимировичем (митрополитом УПЦ Онуфрием) гражданства Российской Федерации. В случае подтверждения такой информации постановить Указ президента Украины о прекращении гражданства Украины гражданина Российской Федерации Березовского Ореста Владимировича (митрополита Онуфрия)", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского. Петиция зарегистрирована 11 апреля, на данный момент она набрала более 260 голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения. Как пояснял ранее Онуфрий, родившийся в Черновицкой области, в молодости он не смог поступить в Одесскую духовную семинарию, поэтому поехал в город Сергиев Посад (тогда назывался Загорск - ред.), где окончил Московскую духовную семинарию, а затем и духовную академию. Он провел 19 лет в Троице-Сергиевой лавре. В 1988 году Онуфрия перевели в Почаевскую лавру, а в 1990 году - на Буковину, откуда он сам был родом. В это время распался Советский Союз, и митрополит Онуфрий, будучи до этого де-факто гражданином России, потому что имел постоянную прописку в РФ, взял украинский паспорт. При этом, по словам Онуфрия, российское гражданство автоматически продолжилось, но он им не пользовался, тогда это "не имело никакого значения", поскольку между Украиной и Россией были хорошие отношения. Однако, как утверждает Онуфрий, после того, как отношения между двумя странами начали ухудшаться, особенно в последние 10 лет, он отказался от российского гражданства. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230411/tserkov-1864607174.html

https://ria.ru/20230411/upts-1864489144.html

https://ria.ru/20230411/izbienie-1864422082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц