https://ria.ru/20230412/peskov-1864930335.html

Песков назвал фильм "Вызов" прорывным

Песков назвал фильм "Вызов" прорывным - РИА Новости, 12.04.2023

Песков назвал фильм "Вызов" прорывным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фильм "Вызов", премьера которого состоялась в среду, прорывным, отметив актёрские способности российских... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T23:23

2023-04-12T23:23

2023-04-12T23:23

культура

россия

дмитрий песков

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 12 апр -РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фильм "Вызов", премьера которого состоялась в среду, прорывным, отметив актёрские способности российских космонавтов. Он отметил, что ему очень понравился фильм. "Часть, которая космическая - это просто фантастика. И актёрское мастерство наших космонавтов - это открытие для меня", - добавил Песков, который пришёл на премьеру фильма со своей дочерью Елизаветой.

https://ria.ru/20230412/kino-1864503059.html

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россия, дмитрий песков, космос - риа наука, роскосмос