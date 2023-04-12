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Песков назвал фильм "Вызов" прорывным - РИА Новости, 12.04.2023
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Культура
 
23:23 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/peskov-1864930335.html
Песков назвал фильм "Вызов" прорывным
Песков назвал фильм "Вызов" прорывным - РИА Новости, 12.04.2023
Песков назвал фильм "Вызов" прорывным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фильм "Вызов", премьера которого состоялась в среду, прорывным, отметив актёрские способности российских... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T23:23
2023-04-12T23:23
культура
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 апр -РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фильм "Вызов", премьера которого состоялась в среду, прорывным, отметив актёрские способности российских космонавтов. Он отметил, что ему очень понравился фильм. "Часть, которая космическая - это просто фантастика. И актёрское мастерство наших космонавтов - это открытие для меня", - добавил Песков, который пришёл на премьеру фильма со своей дочерью Елизаветой.
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россия, дмитрий песков, космос - риа наука, роскосмос
Культура, Россия, Дмитрий Песков, Космос - РИА Наука, Роскосмос
Песков назвал фильм "Вызов" прорывным

Песков назвал фильм "Вызов" очень хорошим, прорывным кино и отметил космическую часть

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр -РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фильм "Вызов", премьера которого состоялась в среду, прорывным, отметив актёрские способности российских космонавтов.
«
"Очень хорошее кино. Прорывное", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что ему очень понравился фильм.
"Часть, которая космическая - это просто фантастика. И актёрское мастерство наших космонавтов - это открытие для меня", - добавил Песков, который пришёл на премьеру фильма со своей дочерью Елизаветой.
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