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Россия не получала от Украины предложений о пасхальном перемирии
Россия не получала от Украины предложений о пасхальном перемирии - РИА Новости, 12.04.2023
Россия не получала от Украины предложений о пасхальном перемирии
Москва не получала из Киева никаких предложений по пасхальному перемирию, и вряд ли они будут, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:07
2023-04-12T14:07
2023-04-12T14:15
специальная военная операция на украине
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киев
россия
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москва не получала из Киева никаких предложений по пасхальному перемирию, и вряд ли они будут, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова."Никаких официальных предложений из Киева о пасхальном перемирии российской стороне не поступало", - сказала она, добавив, что "вряд ли это произойдет особенно с учетом демонстрируемого киевским режимом воинственного настроя на продолжение боевых действий".Как показывает опыт, рассчитывать на проявление киевским режимом христианского милосердия не приходится, добавила она.
https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html
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москва, киев, россия, в мире, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Москва, Киев, Россия, В мире, Мария Захарова
Россия не получала от Украины предложений о пасхальном перемирии
Захарова сообщила, что Россия не получала от Украины предложений о пасхальном перемирии