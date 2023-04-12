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Россия не получала от Украины предложений о пасхальном перемирии

Россия не получала от Украины предложений о пасхальном перемирии - РИА Новости, 12.04.2023

Россия не получала от Украины предложений о пасхальном перемирии

Москва не получала из Киева никаких предложений по пасхальному перемирию, и вряд ли они будут, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:07

2023-04-12T14:07

2023-04-12T14:15

специальная военная операция на украине

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киев

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в мире

мария захарова

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москва не получала из Киева никаких предложений по пасхальному перемирию, и вряд ли они будут, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова."Никаких официальных предложений из Киева о пасхальном перемирии российской стороне не поступало", - сказала она, добавив, что "вряд ли это произойдет особенно с учетом демонстрируемого киевским режимом воинственного настроя на продолжение боевых действий".Как показывает опыт, рассчитывать на проявление киевским режимом христианского милосердия не приходится, добавила она.

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

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