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Россия не получала от Украины предложений о пасхальном перемирии - РИА Новости, 12.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 12.04.2023 (обновлено: 14:15 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/peremirie-1864775711.html
Россия не получала от Украины предложений о пасхальном перемирии
Россия не получала от Украины предложений о пасхальном перемирии - РИА Новости, 12.04.2023
Россия не получала от Украины предложений о пасхальном перемирии
Москва не получала из Киева никаких предложений по пасхальному перемирию, и вряд ли они будут, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:07
2023-04-12T14:15
специальная военная операция на украине
москва
киев
россия
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москва не получала из Киева никаких предложений по пасхальному перемирию, и вряд ли они будут, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова."Никаких официальных предложений из Киева о пасхальном перемирии российской стороне не поступало", - сказала она, добавив, что "вряд ли это произойдет особенно с учетом демонстрируемого киевским режимом воинственного настроя на продолжение боевых действий".Как показывает опыт, рассчитывать на проявление киевским режимом христианского милосердия не приходится, добавила она.
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москва, киев, россия, в мире, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Москва, Киев, Россия, В мире, Мария Захарова
Россия не получала от Украины предложений о пасхальном перемирии

Захарова сообщила, что Россия не получала от Украины предложений о пасхальном перемирии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москва не получала из Киева никаких предложений по пасхальному перемирию, и вряд ли они будут, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Никаких официальных предложений из Киева о пасхальном перемирии российской стороне не поступало", - сказала она, добавив, что "вряд ли это произойдет особенно с учетом демонстрируемого киевским режимом воинственного настроя на продолжение боевых действий".
Как показывает опыт, рассчитывать на проявление киевским режимом христианского милосердия не приходится, добавила она.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваКиевРоссияВ миреМария Захарова
 
 
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