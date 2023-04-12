https://ria.ru/20230412/peremirie-1864771300.html

В РПЦ не будут обращаться к Киеву с предложением пасхального перемирия

В РПЦ не будут обращаться к Киеву с предложением пасхального перемирия - РИА Новости, 12.04.2023

В РПЦ не будут обращаться к Киеву с предложением пасхального перемирия

Предложение прекращения огня на Украине на Пасху было бы странным, так как шансы положительной реакции со стороны Киева стремятся к нулю, заявил зампредседателя РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:54

2023-04-12T13:54

2023-04-12T13:55

религия

русская православная церковь

украина

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Предложение прекращения огня на Украине на Пасху было бы странным, так как шансы положительной реакции со стороны Киева стремятся к нулю, заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе."Предложение святейшего патриарха (Кирилла – ред.) об объявлении перемирия на Рождество и тот факт, что со стороны российских властей это предложение было всемерно поддержано, – с украинской стороны никакого согласия или желания поддержать эту инициативу выражено не было. В настоящий момент странно было бы выступать с тем же самым предложением, исходя из того, что шансы получения положительной реакции с противоположной стороны стремятся к нулю", – сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" в преддверии празднования Пасхи.Нельзя сказать, добавил Кипшидзе, что и на Рождество наступило перемирие. "Оно предполагает согласие с двух сторон, оно не может быть односторонним. Перемирие – это когда и одна, и другая сторона готовы прекратить огонь", – сказал он.Русская православная церковь в 2023 году отмечает Воскресение Христово – Пасху – 16 апреля.

https://ria.ru/20230411/paskha-1864538319.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

русская православная церковь, украина