https://ria.ru/20230412/peremirie-1864771300.html
В РПЦ не будут обращаться к Киеву с предложением пасхального перемирия
В РПЦ не будут обращаться к Киеву с предложением пасхального перемирия - РИА Новости, 12.04.2023
В РПЦ не будут обращаться к Киеву с предложением пасхального перемирия
Предложение прекращения огня на Украине на Пасху было бы странным, так как шансы положительной реакции со стороны Киева стремятся к нулю, заявил зампредседателя РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:54
2023-04-12T13:54
2023-04-12T13:55
религия
русская православная церковь
украина
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Предложение прекращения огня на Украине на Пасху было бы странным, так как шансы положительной реакции со стороны Киева стремятся к нулю, заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе."Предложение святейшего патриарха (Кирилла – ред.) об объявлении перемирия на Рождество и тот факт, что со стороны российских властей это предложение было всемерно поддержано, – с украинской стороны никакого согласия или желания поддержать эту инициативу выражено не было. В настоящий момент странно было бы выступать с тем же самым предложением, исходя из того, что шансы получения положительной реакции с противоположной стороны стремятся к нулю", – сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" в преддверии празднования Пасхи.Нельзя сказать, добавил Кипшидзе, что и на Рождество наступило перемирие. "Оно предполагает согласие с двух сторон, оно не может быть односторонним. Перемирие – это когда и одна, и другая сторона готовы прекратить огонь", – сказал он.Русская православная церковь в 2023 году отмечает Воскресение Христово – Пасху – 16 апреля.
https://ria.ru/20230411/paskha-1864538319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, украина
Религия, Русская православная церковь, Украина
В РПЦ не будут обращаться к Киеву с предложением пасхального перемирия
В РПЦ заявили, что считают странным выступать с предложением перемирия на Украине на Пасху
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Предложение прекращения огня на Украине на Пасху было бы странным, так как шансы положительной реакции со стороны Киева стремятся к нулю, заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
"Предложение святейшего патриарха (Кирилла – ред.) об объявлении перемирия на Рождество и тот факт, что со стороны российских властей это предложение было всемерно поддержано, – с украинской стороны никакого согласия или желания поддержать эту инициативу выражено не было. В настоящий момент странно было бы выступать с тем же самым предложением, исходя из того, что шансы получения положительной реакции с противоположной стороны стремятся к нулю", – сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" в преддверии празднования Пасхи.
Нельзя сказать, добавил Кипшидзе, что и на Рождество наступило перемирие. "Оно предполагает согласие с двух сторон, оно не может быть односторонним. Перемирие – это когда и одна, и другая сторона готовы прекратить огонь", – сказал он.
Русская православная церковь
в 2023 году отмечает Воскресение Христово – Пасху – 16 апреля.
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