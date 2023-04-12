https://ria.ru/20230412/pepel-1864593524.html

Пепел — не самое страшное. Извержение на Камчатке встревожило ученых

Пепел — не самое страшное. Извержение на Камчатке встревожило ученых - РИА Новости, 12.04.2023

Пепел — не самое страшное. Извержение на Камчатке встревожило ученых

Сильнейшее извержение вулкана Шивелуч сопровождалось самым мощным за 59 лет выбросом пепла. Под его толстым слоем оказалось несколько поселков на северо-востоке РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T08:00

2023-04-12T08:00

2023-04-12T08:03

наука

земля - риа наука

помпеи

камчатка

извержение вулкана шивелуч

вулканы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864471211_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0ee4afc7f71baf0fa5826e5236fc1951.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Сильнейшее извержение вулкана Шивелуч сопровождалось самым мощным за 59 лет выбросом пепла. Под его толстым слоем оказалось несколько поселков на северо-востоке полуострова. О том, что произошло, — в материале РИА Новости.Подобие ядерной зимыНа Камчатке — активизация вулканов. В пятницу, 7 апреля, начались мощные выбросы на Безымянном. Работавшие на склонах вулканологи попали под сильнейший пеплопад, который сопровождался падением мелких камней и лапилли — фрагментов пористых вулканических пород размером до пяти сантиметров.По видео- и спутниковым данным пепловый столб поднялся на высоту 10-12 километров и начал дрейфовать в сторону находящегося в 40 километрах к юго-востоку поселка Ключи. До населенного пункта облако пепла тогда не дошло.В понедельник, 10 апреля, проснулся соседний вулкан Шивелуч, а во вторник в 06:20 утра по местному времени произошло извержение. Мощнейший выброс достигал высоты 15-20 километров. Небо закрыли пепловые тучи, и стало темно как ночью — картина, напоминающая ядерную зиму.Сейчас вулканическая активность сохраняется. Поселки Ключи и Козыревск в Усть-Камчатском районе, а также Эссо в Быстринском районе покрыты пеплом, в Ключах его слой — около 8,5 сантиметра. На место выехали спасатели с партией защитных масок. Ситуации присвоили максимальный уровень опасности, людей призывают не выходить на улицу. Автомобильное движение остановили, отменили авиаполеты.Пепел распространился уже примерно на 500 километров. По прогнозам ученых, если выбросы продолжатся, пепловые тучи достигнут Петропавловска-Камчатского. В последний раз что-то подобное было в 1964-м.Особое положениеКамчатские вулканы извергаются не так уж редко. Например, тот же Шивелуч действовал с 2008-го по 2016-й, а до этого — с 2001-го по 2003-й. Активность фиксировали с небольшими перерывами с конца XVIII века, когда начали наблюдения.И Шивелуч, и Безымянный, и самый знаменитый вулкан Камчатки — Ключевская сопка относятся к Ключевской группе на северо-востоке полуострова. С геологической точки зрения она расположена на пересечении двух крупных тектонических структур на границе литосферных плит."Ключевская группа вулканов находится на стыке Камчатской и Алеутской вулканических дуг, — говорит доктор геолого-минералогических наук, вулканолог Павел Плечов. — Возможно, их особая активность объясняется влиянием этого тройного сочленения. Есть также версия, что причина — в перестройке самой Камчатской дуги в связи с погружением под нее литосферной плиты, край которой находится как раз под Шивелучем".Горячий март 1956-гоЭкструзивный, или взрывной, тип извержений сопровождается объемными выбросами пепла и обломочного материала. Это характерно для вулканов с вязкой лавой, которая не вытекает свободно, а выдавливается постепенно, нагромождаясь над жерлом в виде купола, перекрывающего устье.Со временем под куполом скапливаются газы, и при поступлении очередной порции магмы происходит взрыв. Объем выброшенного в атмосферу пепла — тонкого обломочного материала — зависит от размеров купола."Для вулканов Ключевской группы характерны вязкие, богатые водой и газами андезитовые магмы. Это определяет предрасположенность к взрывам, — объясняет ученый. — Сильные извержения здесь происходят с периодичностью раз в 20-30 лет и всегда сопровождаются выбросами пепла. Математическая модель показывает, что от подхода магмы к поверхности до крупного взрыва обычно проходит около трех недель".Самое крупное извержение на северо-востоке Камчатки, последствия которого были действительно катастрофическими, произошло 30 марта 1956-го. За пять месяцев до этого Безымянный начал проявлять признаки активности, на склонах появились вздутия, начали расти купола вязкой лавы, а магматический расплав распространялся внутри всей вулканической постройки.В какой-то момент один из склонов вулкана обрушился, и обломочная лавина, сгребая перед собой вал снега, почвы и растительности, устремилась вниз по речным долинам. Сразу за обрушением последовал направленный взрыв, вызванный тем, что обвал резко уменьшил литостатическое давление, удерживающее магму.Высота пеплового облака составила около 35 километров. Материал, выброшенный взрывом, образовал пирокластический поток — смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород. Его скорость превышала 60 метров в секунду, а температура составляла около 300 градусов Цельсия. Он распространился более чем на 20 километров.Как в ПомпеяхПод толщей подобного пирокластического потока при извержении Везувия в 79 году нашей эры закончил свое существование древний город Геркуланум. Соседние Помпеи, где поток был меньшей силы, засыпало многометровой толщей вулканического пепла.Плечов уверен, что участь древнеримских городов камчатским поселкам не грозит."Во-первых, Шивелуч значительно дальше от населенных пунктов. На расстоянии 50-60 километров от вулкана ожидать таких массивных пеплопадов, как в Помпеях, не приходится, — отмечает вулканолог. — Во-вторых, у Везувия весьма специфическая магма, она гораздо больше насыщена газами".Люди в Геркулануме и Помпеях гибли в основном не от пепла и падающих обломков, а от отравления вулканическими газами. Раскаленный пирокластический поток запечатал помещения зданий, лишив жителей доступа кислорода. Поэтому останки жертв сохранились нетронутыми.Концентрации вулканических газов в окрестностях Шивелуча не представляют угрозы для жизни и здоровья. Более опасен пепел — мельчайшие силикатные частицы оседают в дыхательных путях и легких. Поэтому людям рекомендуют по возможности пока не покидать дома, а если выйти все же необходимо — надевать медицинскую маску.

помпеи

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

земля - риа наука, помпеи, камчатка, извержение вулкана шивелуч, вулканы