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Пентагон возродил практику Германии и Японии времен войны, заявил Пискарев - РИА Новости, 12.04.2023
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12:28 12.04.2023 (обновлено: 12:47 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/pentagon-1864742835.html
Пентагон возродил практику Германии и Японии времен войны, заявил Пискарев
Пентагон возродил практику Германии и Японии времен войны, заявил Пискарев - РИА Новости, 12.04.2023
Пентагон возродил практику Германии и Японии времен войны, заявил Пискарев
Пентагон возродил практику нацистской Германии и милитаристской Японии, в военных лабораториях США ставились эксперименты на людях, написал в телеграм-канале... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:28
2023-04-12T12:47
сша
япония
германия
министерство обороны сша
василий пискарев
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пентагон возродил практику нацистской Германии и милитаристской Японии, в военных лабораториях США ставились эксперименты на людях, написал в телеграм-канале глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, говоря о докладе по биолабораториям."По сути Пентагон возродил практику нацистской Германии и милитаристской Японии: в военных лабораториях США ставились эксперименты на людях, и параллельно ими тратились огромные финансы на подкуп правительства Украины с целью скрыть свои бесчеловечные опыты", - сообщил Пискарев, комментируя опубликованный доклад о биолабораториях США.По его словам, доклад является огромным, скрупулезным прямым доказательством военных преступлений США - создания ими биологических лабораторий на территории Украины.
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сша, япония, германия, министерство обороны сша, василий пискарев
США, Япония, Германия, Министерство обороны США, Василий Пискарев
Пентагон возродил практику Германии и Японии времен войны, заявил Пискарев

Пискарев заявил, что в американских биолабораториях ставили эксперименты на людях

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пентагон возродил практику нацистской Германии и милитаристской Японии, в военных лабораториях США ставились эксперименты на людях, написал в телеграм-канале глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, говоря о докладе по биолабораториям.
"По сути Пентагон возродил практику нацистской Германии и милитаристской Японии: в военных лабораториях США ставились эксперименты на людях, и параллельно ими тратились огромные финансы на подкуп правительства Украины с целью скрыть свои бесчеловечные опыты", - сообщил Пискарев, комментируя опубликованный доклад о биолабораториях США.
По его словам, доклад является огромным, скрупулезным прямым доказательством военных преступлений США - создания ими биологических лабораторий на территории Украины.
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СШАЯпонияГерманияМинистерство обороны СШАВасилий Пискарев
 
 
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