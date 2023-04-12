https://ria.ru/20230412/pentagon-1864742835.html

Пентагон возродил практику Германии и Японии времен войны, заявил Пискарев

Пентагон возродил практику Германии и Японии времен войны, заявил Пискарев - РИА Новости, 12.04.2023

Пентагон возродил практику Германии и Японии времен войны, заявил Пискарев

Пентагон возродил практику нацистской Германии и милитаристской Японии, в военных лабораториях США ставились эксперименты на людях, написал в телеграм-канале... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:28

2023-04-12T12:28

2023-04-12T12:47

сша

япония

германия

министерство обороны сша

василий пискарев

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пентагон возродил практику нацистской Германии и милитаристской Японии, в военных лабораториях США ставились эксперименты на людях, написал в телеграм-канале глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, говоря о докладе по биолабораториям."По сути Пентагон возродил практику нацистской Германии и милитаристской Японии: в военных лабораториях США ставились эксперименты на людях, и параллельно ими тратились огромные финансы на подкуп правительства Украины с целью скрыть свои бесчеловечные опыты", - сообщил Пискарев, комментируя опубликованный доклад о биолабораториях США.По его словам, доклад является огромным, скрупулезным прямым доказательством военных преступлений США - создания ими биологических лабораторий на территории Украины.

https://ria.ru/20230412/biooruzhie-1864711770.html

сша

япония

германия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, япония, германия, министерство обороны сша, василий пискарев