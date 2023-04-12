https://ria.ru/20230412/pentagon-1864742835.html
Пентагон возродил практику Германии и Японии времен войны, заявил Пискарев
Пентагон возродил практику Германии и Японии времен войны, заявил Пискарев - РИА Новости, 12.04.2023
Пентагон возродил практику Германии и Японии времен войны, заявил Пискарев
Пентагон возродил практику нацистской Германии и милитаристской Японии, в военных лабораториях США ставились эксперименты на людях, написал в телеграм-канале... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:28
2023-04-12T12:28
2023-04-12T12:47
сша
япония
германия
министерство обороны сша
василий пискарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пентагон возродил практику нацистской Германии и милитаристской Японии, в военных лабораториях США ставились эксперименты на людях, написал в телеграм-канале глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, говоря о докладе по биолабораториям."По сути Пентагон возродил практику нацистской Германии и милитаристской Японии: в военных лабораториях США ставились эксперименты на людях, и параллельно ими тратились огромные финансы на подкуп правительства Украины с целью скрыть свои бесчеловечные опыты", - сообщил Пискарев, комментируя опубликованный доклад о биолабораториях США.По его словам, доклад является огромным, скрупулезным прямым доказательством военных преступлений США - создания ими биологических лабораторий на территории Украины.
https://ria.ru/20230412/biooruzhie-1864711770.html
сша
япония
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, япония, германия, министерство обороны сша, василий пискарев
США, Япония, Германия, Министерство обороны США, Василий Пискарев
Пентагон возродил практику Германии и Японии времен войны, заявил Пискарев
Пискарев заявил, что в американских биолабораториях ставили эксперименты на людях