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Эксперт назвал возможную причину утечки материалов Пентагона - РИА Новости, 12.04.2023
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07:17 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/pentagon-1864654163.html
Эксперт назвал возможную причину утечки материалов Пентагона
Эксперт назвал возможную причину утечки материалов Пентагона - РИА Новости, 12.04.2023
Эксперт назвал возможную причину утечки материалов Пентагона
Утечка секретных материалов Пентагона может оказаться попыткой США отвлечь внимание от расследования американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T07:17
2023-04-12T07:17
в мире
германия
сша
киев
сеймур херш
алексей мартынов (политолог)
джо байден
министерство обороны сша
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Утечка секретных материалов Пентагона может оказаться попыткой США отвлечь внимание от расследования американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на "Северных потоках", заявил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. "С большой долей вероятности, так называемая "утечка" не что иное, как организованная информационная интервенция через собственные информационные каналы с целью взбодрить повестку и отвлечь внимание от чересчур назойливого Херша, с которым они (США) ничего не могут сделать в этой ситуации", - сказал Мартынов. Эксперт назвал "отвлечением на негодную цель" массовые утечки секретных документов в США. По словам Мартынова, нынешняя утечка сыграла свою роль, так как она нацелена на "американские медиа, на американских читателей и слушателей". "В этом смысле они задачу свою отчасти выполнили. Не на 100%, но выполнили", - резюмировал эксперт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Затем 7 марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений. Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. Позднее Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с американским президентом Джо Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить альтернативную историю о взрывах на газопроводах "Северный поток" для СМИ.
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в мире, германия, сша, киев, сеймур херш, алексей мартынов (политолог), джо байден, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), северный поток
В мире, Германия, США, Киев, Сеймур Херш, Алексей Мартынов (политолог), Джо Байден, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Северный поток
Эксперт назвал возможную причину утечки материалов Пентагона

Мартынов: утечка материалов Пентагона - попытка отвлечь внимание от расследования Херша

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Утечка секретных материалов Пентагона может оказаться попыткой США отвлечь внимание от расследования американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на "Северных потоках", заявил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
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"С большой долей вероятности, так называемая "утечка" не что иное, как организованная информационная интервенция через собственные информационные каналы с целью взбодрить повестку и отвлечь внимание от чересчур назойливого Херша, с которым они (США) ничего не могут сделать в этой ситуации", - сказал Мартынов.
Эксперт назвал "отвлечением на негодную цель" массовые утечки секретных документов в США.
«
"Была бы их воля, они бы его, как и некоторых американских коллег-журналистов, заставили замолчать навсегда, но Херш - знаменитая фигура, тем более после соответствующих его заявлений, интервью, материалов, которые широко разошлись в мировом медиа через сеть, конечно, с ним ничего сделать не могут и единственное, что им пришло в голову - провести информационную интервенцию", - отметил он.
По словам Мартынова, нынешняя утечка сыграла свою роль, так как она нацелена на "американские медиа, на американских читателей и слушателей".
"В этом смысле они задачу свою отчасти выполнили. Не на 100%, но выполнили", - резюмировал эксперт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
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Вчера, 21:17
По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Затем 7 марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину.
Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.
Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. Позднее Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с американским президентом Джо Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить альтернативную историю о взрывах на газопроводах "Северный поток" для СМИ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Кулеба после утечки документов назвал США надежным союзником Украины
Вчера, 18:34
 
В миреГерманияСШАКиевСеймур ХершАлексей Мартынов (политолог)Джо БайденМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Северный поток
 
 
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