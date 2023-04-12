https://ria.ru/20230412/patogeny-1864707435.html
Минобороны исследует патогены опасных болезней, обнаруженные на Украине
Минобороны исследует патогены опасных болезней, обнаруженные на Украине - РИА Новости, 12.04.2023
Минобороны исследует патогены опасных болезней, обнаруженные на Украине
Минобороны России исследует обнаруженные в четырех лабораториях Украины 240 патогенов опасных болезней, в том числе холеры и сибирской язвы, заявил в Совете... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:05
2023-04-12T11:05
2023-04-12T11:07
россия
украина
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минобороны России исследует обнаруженные в четырех лабораториях Украины 240 патогенов опасных болезней, в том числе холеры и сибирской язвы, заявил в Совете Федерации начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на основе анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США."Мы реально работали в четырех лабораториях. В тех лабораториях, которые мы обнаружили, были обнаружены порядка 240 болезнетворных субстанций различного плана, мы их исследуем и продолжаем исследовать. Большая часть из них касается сибиреязвенной болезни, холеры", - сказал Кириллов.По его словам, у России есть вакцины и лекарственные препараты против таких заболеваний."Мы сотрудничаем совместно с министерством здравоохранения и Роспотребнадзором в этом направлении", - подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859701980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Украина, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны исследует патогены опасных болезней, обнаруженные на Украине
Минобороны исследует патогены опасных болезней, обнаруженные в биолабораториях на Украине
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минобороны России исследует обнаруженные в четырех лабораториях Украины 240 патогенов опасных болезней, в том числе холеры и сибирской язвы, заявил в Совете Федерации начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на основе анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США.
"Мы реально работали в четырех лабораториях. В тех лабораториях, которые мы обнаружили, были обнаружены порядка 240 болезнетворных субстанций различного плана, мы их исследуем и продолжаем исследовать. Большая часть из них касается сибиреязвенной болезни, холеры", - сказал Кириллов.
По его словам, у России есть вакцины и лекарственные препараты против таких заболеваний.
"Мы сотрудничаем совместно с министерством здравоохранения и Роспотребнадзором
в этом направлении", - подчеркнул генерал.
Лаборатории США на Украине были военными объектами, показало расследование