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Минобороны исследует патогены опасных болезней, обнаруженные на Украине - РИА Новости, 12.04.2023
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11:05 12.04.2023 (обновлено: 11:07 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/patogeny-1864707435.html
Минобороны исследует патогены опасных болезней, обнаруженные на Украине
Минобороны исследует патогены опасных болезней, обнаруженные на Украине - РИА Новости, 12.04.2023
Минобороны исследует патогены опасных болезней, обнаруженные на Украине
Минобороны России исследует обнаруженные в четырех лабораториях Украины 240 патогенов опасных болезней, в том числе холеры и сибирской язвы, заявил в Совете... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:05
2023-04-12T11:07
россия
украина
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минобороны России исследует обнаруженные в четырех лабораториях Украины 240 патогенов опасных болезней, в том числе холеры и сибирской язвы, заявил в Совете Федерации начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на основе анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США."Мы реально работали в четырех лабораториях. В тех лабораториях, которые мы обнаружили, были обнаружены порядка 240 болезнетворных субстанций различного плана, мы их исследуем и продолжаем исследовать. Большая часть из них касается сибиреязвенной болезни, холеры", - сказал Кириллов.По его словам, у России есть вакцины и лекарственные препараты против таких заболеваний."Мы сотрудничаем совместно с министерством здравоохранения и Роспотребнадзором в этом направлении", - подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859701980.html
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россия, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Украина, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны исследует патогены опасных болезней, обнаруженные на Украине

Минобороны исследует патогены опасных болезней, обнаруженные в биолабораториях на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗнак биологической опасности на входной двери в лабораторию
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минобороны России исследует обнаруженные в четырех лабораториях Украины 240 патогенов опасных болезней, в том числе холеры и сибирской язвы, заявил в Совете Федерации начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на основе анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США.
"Мы реально работали в четырех лабораториях. В тех лабораториях, которые мы обнаружили, были обнаружены порядка 240 болезнетворных субстанций различного плана, мы их исследуем и продолжаем исследовать. Большая часть из них касается сибиреязвенной болезни, холеры", - сказал Кириллов.
По его словам, у России есть вакцины и лекарственные препараты против таких заболеваний.
"Мы сотрудничаем совместно с министерством здравоохранения и Роспотребнадзором в этом направлении", - подчеркнул генерал.
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Лаборатории США на Украине были военными объектами, показало расследование
22 марта, 10:42
 
РоссияУкраинаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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