https://ria.ru/20230412/patogeny-1864707435.html

Минобороны исследует патогены опасных болезней, обнаруженные на Украине

Минобороны исследует патогены опасных болезней, обнаруженные на Украине - РИА Новости, 12.04.2023

Минобороны исследует патогены опасных болезней, обнаруженные на Украине

Минобороны России исследует обнаруженные в четырех лабораториях Украины 240 патогенов опасных болезней, в том числе холеры и сибирской язвы, заявил в Совете... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:05

2023-04-12T11:05

2023-04-12T11:07

россия

украина

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минобороны России исследует обнаруженные в четырех лабораториях Украины 240 патогенов опасных болезней, в том числе холеры и сибирской язвы, заявил в Совете Федерации начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на основе анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США."Мы реально работали в четырех лабораториях. В тех лабораториях, которые мы обнаружили, были обнаружены порядка 240 болезнетворных субстанций различного плана, мы их исследуем и продолжаем исследовать. Большая часть из них касается сибиреязвенной болезни, холеры", - сказал Кириллов.По его словам, у России есть вакцины и лекарственные препараты против таких заболеваний."Мы сотрудничаем совместно с министерством здравоохранения и Роспотребнадзором в этом направлении", - подчеркнул генерал.

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859701980.html

россия

украина

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)