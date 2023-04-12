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Аксенов прокомментировал решение об отмене парада на День Победы - РИА Новости, 12.04.2023
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10:10 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/parad-1864689940.html
Аксенов прокомментировал решение об отмене парада на День Победы
Аксенов прокомментировал решение об отмене парада на День Победы - РИА Новости, 12.04.2023
Аксенов прокомментировал решение об отмене парада на День Победы
Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что решение об отмене первомайской демонстрации, шествия "Бессмертного полка" и военного парада 9 мая касается только... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:10
2023-04-12T10:10
безопасность
россия
сергей аксенов (политик)
парад победы
республика крым
день победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что решение об отмене первомайской демонстрации, шествия "Бессмертного полка" и военного парада 9 мая касается только республики Крым. Ранее он рассказал об отмене мероприятий 9 мая и в Крыму, и в Севастополе, отметив, что это совместное решение властей. Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что решение об отмене военного парада в Севастополе на 9 мая пока не принято, это прерогатива Минобороны РФ. "Решение об отмене праздничной демонстрации 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военного парада 9 мая касается только Республики Крым", - написал в своем Telegram-канале Аксенов.
https://ria.ru/20230410/parad-1864217894.html
россия
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безопасность, россия, сергей аксенов (политик), парад победы, республика крым, день победы
Безопасность, Россия, Сергей Аксенов (политик), Парад Победы, Республика Крым, День Победы
Аксенов прокомментировал решение об отмене парада на День Победы

Аксенов уточнил, что решение об отмене парада на 9 мая касается только Республики Крым

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкПарад Победы в Симферополе
Парад Победы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Парад Победы в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что решение об отмене первомайской демонстрации, шествия "Бессмертного полка" и военного парада 9 мая касается только республики Крым.
Ранее он рассказал об отмене мероприятий 9 мая и в Крыму, и в Севастополе, отметив, что это совместное решение властей. Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что решение об отмене военного парада в Севастополе на 9 мая пока не принято, это прерогатива Минобороны РФ.
"Решение об отмене праздничной демонстрации 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военного парада 9 мая касается только Республики Крым", - написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Парадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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БезопасностьРоссияСергей Аксенов (политик)Парад ПобедыРеспублика КрымДень Победы
 
 
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