https://ria.ru/20230412/parad-1864689940.html

Аксенов прокомментировал решение об отмене парада на День Победы

Аксенов прокомментировал решение об отмене парада на День Победы - РИА Новости, 12.04.2023

Аксенов прокомментировал решение об отмене парада на День Победы

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что решение об отмене первомайской демонстрации, шествия "Бессмертного полка" и военного парада 9 мая касается только... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:10

2023-04-12T10:10

2023-04-12T10:10

безопасность

россия

сергей аксенов (политик)

парад победы

республика крым

день победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что решение об отмене первомайской демонстрации, шествия "Бессмертного полка" и военного парада 9 мая касается только республики Крым. Ранее он рассказал об отмене мероприятий 9 мая и в Крыму, и в Севастополе, отметив, что это совместное решение властей. Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что решение об отмене военного парада в Севастополе на 9 мая пока не принято, это прерогатива Минобороны РФ. "Решение об отмене праздничной демонстрации 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военного парада 9 мая касается только Республики Крым", - написал в своем Telegram-канале Аксенов.

https://ria.ru/20230410/parad-1864217894.html

россия

республика крым

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Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей аксенов (политик), парад победы, республика крым, день победы