В Севастополе пока не приняли решение об отмене парада на День Победы
Глава Севастополя Развожаев пока не принял решение об отмене парада на День Победы
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТанк Т-34-85 на военном параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Севастополе
Танк Т-34-85 на военном параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Решение об отмене военного парада в Севастополе на 9 мая пока не принято, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Военные парады и шествия "Бессмертного полка", а также первомайская демонстрация в крымских городах и городе федерального значении Севастополь проводиться в этом году не будут по соображениям безопасности, это совместное решение властей регионов, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
"Накануне мы провели совместный с Республикой Крым оперштаб со всеми силовыми ведомствами и Черноморским флотом. Обсуждали праздничные мероприятия к Дню Победы. Решение об отмене военного Парада на 9 мая в Севастополе в данный момент не принято", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Сейчас идут консультации с Минобороны, решение о проведении парада в Севастополе - прерогатива военного ведомства, отметил он.