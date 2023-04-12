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В Севастополе пока не приняли решение об отмене парада на День Победы - РИА Новости, 12.04.2023
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09:55 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/parad-1864685312.html
В Севастополе пока не приняли решение об отмене парада на День Победы
В Севастополе пока не приняли решение об отмене парада на День Победы - РИА Новости, 12.04.2023
В Севастополе пока не приняли решение об отмене парада на День Победы
Решение об отмене военного парада в Севастополе на 9 мая пока не принято, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T09:55
2023-04-12T09:55
безопасность
севастополь
михаил развожаев
день победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Решение об отмене военного парада в Севастополе на 9 мая пока не принято, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Военные парады и шествия "Бессмертного полка", а также первомайская демонстрация в крымских городах и городе федерального значении Севастополь проводиться в этом году не будут по соображениям безопасности, это совместное решение властей регионов, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. "Накануне мы провели совместный с Республикой Крым оперштаб со всеми силовыми ведомствами и Черноморским флотом. Обсуждали праздничные мероприятия к Дню Победы. Решение об отмене военного Парада на 9 мая в Севастополе в данный момент не принято", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Сейчас идут консультации с Минобороны, решение о проведении парада в Севастополе - прерогатива военного ведомства, отметил он.
https://ria.ru/20230410/parad-1864158913.html
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безопасность, севастополь, михаил развожаев, день победы
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, День Победы
В Севастополе пока не приняли решение об отмене парада на День Победы

Глава Севастополя Развожаев пока не принял решение об отмене парада на День Победы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТанк Т-34-85 на военном параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Севастополе
Танк Т-34-85 на военном параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Танк Т-34-85 на военном параде, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Решение об отмене военного парада в Севастополе на 9 мая пока не принято, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Военные парады и шествия "Бессмертного полка", а также первомайская демонстрация в крымских городах и городе федерального значении Севастополь проводиться в этом году не будут по соображениям безопасности, это совместное решение властей регионов, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
"Накануне мы провели совместный с Республикой Крым оперштаб со всеми силовыми ведомствами и Черноморским флотом. Обсуждали праздничные мероприятия к Дню Победы. Решение об отмене военного Парада на 9 мая в Севастополе в данный момент не принято", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Сейчас идут консультации с Минобороны, решение о проведении парада в Севастополе - прерогатива военного ведомства, отметил он.
Военный парад в Курске - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В Курске отменили военный парад на День Победы
10 апреля, 10:10
 
БезопасностьСевастопольМихаил РазвожаевДень Победы
 
 
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