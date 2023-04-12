https://ria.ru/20230412/parad-1864685312.html

В Севастополе пока не приняли решение об отмене парада на День Победы

В Севастополе пока не приняли решение об отмене парада на День Победы - РИА Новости, 12.04.2023

В Севастополе пока не приняли решение об отмене парада на День Победы

Решение об отмене военного парада в Севастополе на 9 мая пока не принято, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T09:55

2023-04-12T09:55

2023-04-12T09:55

безопасность

севастополь

михаил развожаев

день победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Решение об отмене военного парада в Севастополе на 9 мая пока не принято, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Военные парады и шествия "Бессмертного полка", а также первомайская демонстрация в крымских городах и городе федерального значении Севастополь проводиться в этом году не будут по соображениям безопасности, это совместное решение властей регионов, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. "Накануне мы провели совместный с Республикой Крым оперштаб со всеми силовыми ведомствами и Черноморским флотом. Обсуждали праздничные мероприятия к Дню Победы. Решение об отмене военного Парада на 9 мая в Севастополе в данный момент не принято", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Сейчас идут консультации с Минобороны, решение о проведении парада в Севастополе - прерогатива военного ведомства, отметил он.

https://ria.ru/20230410/parad-1864158913.html

севастополь

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, севастополь, михаил развожаев, день победы