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ЦБ повысил оценку оттока капитала из России в 2022 году - РИА Новости, 12.04.2023
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13:25 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/ottok-1864761330.html
ЦБ повысил оценку оттока капитала из России в 2022 году
ЦБ повысил оценку оттока капитала из России в 2022 году - РИА Новости, 12.04.2023
ЦБ повысил оценку оттока капитала из России в 2022 году
Банк России повысил оценку оттока капитала из России в 2022 году: положительное сальдо финансовых операций частного сектора теперь оценивается в 227 миллиардов... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:25
2023-04-12T13:25
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Банк России повысил оценку оттока капитала из России в 2022 году: положительное сальдо финансовых операций частного сектора теперь оценивается в 227 миллиардов долларов против февральских 217 миллиардов долларов, при этом вывод денег из страны по сомнительным основаниям является "совсем небольшим" и составляет лишь 1 миллиард долларов, следует из заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Финансовые операции частного сектора представляют собой данные об операциях, отраженных в финансовом счете платежного баланса. Когда сальдо финансовых операций частного сектора положительное, то это означает, что приобретение резидентами иностранных финансовых активов превышает их обязательства перед нерезидентами, и в стране складывается ситуация чистого кредитования нерезидентов или оттока капитала. ЦБ в феврале сообщил, что отток капитала из России в 2022 году ускорился в 2,9 раза по сравнению с годом ранее - до 217 миллиардов долларов. "Это финансовый счет... 227 миллиардов (долларов – ред.). Там действительно есть разные составляющие, конкретно количественно сколько, мы, к сожалению, дать не можем", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме. Таким образом, оценка была повышена. Глава ЦБ также призвала не путать показатель сальдо финансовых операций частного сектора с оттоком капитала, поскольку сам ЦБ под термином "отток капитала" понимает вывод средств из России по сомнительным основаниям. "Его (положительное сальдо финансового счета - ред.) нельзя путать с оттоком капитала, иногда такая путаница есть. То, что мы называли всегда оттоком капитала - это вывод денег по сомнительным, подозрительным основаниям, он сейчас совсем небольшой - около миллиарда долларов, по которым могут быть проблемы", - указала Набиуллина. При этом финансовый счет содержит в том числе средства компаний на депозитах в иностранных банках, которые могут идти на закупку импортных товаров, а могут быть, действительно, выведенным капиталом, "который не собирается возвращаться в страну", добавила она. "Потому что, если это авансирование импорта, торговое финансирование некорректно называть оттоком капитала, это возвращается в виде товаров и так далее. Разделить эту величину практически невозможно, потому что у нас такой статистики нет. Но некоторые вещи тем не менее есть. Мы оценивали по косвенным показателям: где-то четверть сальдо финансового счета, оно 227 миллиардов в этом году, это как раз торговые кредиты и авансы, часть при этом в этом сальдо финансового счета - это оплата внешних долгов, которые были у компаний, у банков, сумма там тоже достаточно большая", - рассказала глава ЦБ. Как уточнил зампред регулятора Алексей Заботкин, оплата внешних долгов составляет порядка 40 миллиардов долларов.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
ЦБ повысил оценку оттока капитала из России в 2022 году

ЦБ повысил оценку оттока капитала из России в 2022 году до 227 миллиардов долларов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Банк России повысил оценку оттока капитала из России в 2022 году: положительное сальдо финансовых операций частного сектора теперь оценивается в 227 миллиардов долларов против февральских 217 миллиардов долларов, при этом вывод денег из страны по сомнительным основаниям является "совсем небольшим" и составляет лишь 1 миллиард долларов, следует из заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Финансовые операции частного сектора представляют собой данные об операциях, отраженных в финансовом счете платежного баланса. Когда сальдо финансовых операций частного сектора положительное, то это означает, что приобретение резидентами иностранных финансовых активов превышает их обязательства перед нерезидентами, и в стране складывается ситуация чистого кредитования нерезидентов или оттока капитала. ЦБ в феврале сообщил, что отток капитала из России в 2022 году ускорился в 2,9 раза по сравнению с годом ранее - до 217 миллиардов долларов.
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"Это финансовый счет... 227 миллиардов (долларов – ред.). Там действительно есть разные составляющие, конкретно количественно сколько, мы, к сожалению, дать не можем", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме. Таким образом, оценка была повышена.
Глава ЦБ также призвала не путать показатель сальдо финансовых операций частного сектора с оттоком капитала, поскольку сам ЦБ под термином "отток капитала" понимает вывод средств из России по сомнительным основаниям. "Его (положительное сальдо финансового счета - ред.) нельзя путать с оттоком капитала, иногда такая путаница есть. То, что мы называли всегда оттоком капитала - это вывод денег по сомнительным, подозрительным основаниям, он сейчас совсем небольшой - около миллиарда долларов, по которым могут быть проблемы", - указала Набиуллина.
При этом финансовый счет содержит в том числе средства компаний на депозитах в иностранных банках, которые могут идти на закупку импортных товаров, а могут быть, действительно, выведенным капиталом, "который не собирается возвращаться в страну", добавила она.
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"Потому что, если это авансирование импорта, торговое финансирование некорректно называть оттоком капитала, это возвращается в виде товаров и так далее. Разделить эту величину практически невозможно, потому что у нас такой статистики нет. Но некоторые вещи тем не менее есть. Мы оценивали по косвенным показателям: где-то четверть сальдо финансового счета, оно 227 миллиардов в этом году, это как раз торговые кредиты и авансы, часть при этом в этом сальдо финансового счета - это оплата внешних долгов, которые были у компаний, у банков, сумма там тоже достаточно большая", - рассказала глава ЦБ.
Как уточнил зампред регулятора Алексей Заботкин, оплата внешних долгов составляет порядка 40 миллиардов долларов.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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