https://ria.ru/20230412/opk-1864743652.html

Российский ОПК в разы увеличил производство приоритетных вооружений

Российский ОПК в разы увеличил производство приоритетных вооружений - РИА Новости, 12.04.2023

Российский ОПК в разы увеличил производство приоритетных вооружений

Российская оборонная промышленность смогла в разы увеличить выпуск приоритетных образцов вооружений, заявил вице-премьер Денис Мантуров на правительственном... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:31

2023-04-12T12:31

2023-04-12T13:27

специальная военная операция на украине

денис мантуров

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российская оборонная промышленность смогла в разы увеличить выпуск приоритетных образцов вооружений, заявил вице-премьер Денис Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации."Усилиями промышленности, Минобороны, коллегии ВПК и благодаря постоянной поддержке президента мы смогли в кратчайшие сроки в разы увеличить выпуск приоритетной продукции. Причем это сделано одновременно с масштабной работой по совершенствованию образцов, исходя из опыта их применения в СВО", — сказал он.По словам вице-премьера, налажен постоянный контакт выездных бригад предприятий оборонно-промышленного комплекса и генеральных конструкторов с военными подразделениями.Чтобы произвести дополнительные объемы вооружений и военной техники, оборонные предприятия задействовали все возможные ресурсы, оперативно расшили мощности и сформировали запасы по сырью, материалам и комплектующим, заключил вице-премьер.В конце марта Минобороны заявило, что проекты модернизации позволили предприятиям ОПК значительно увеличить выпуск боеприпасов и до конца года производство некоторых образцов вырастет в семь-восемь раз.

https://ria.ru/20230328/zakaz-1861270656.html

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денис мантуров, россия, ситуация в днр и лнр