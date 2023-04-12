https://ria.ru/20230412/opk-1864743652.html
Российский ОПК в разы увеличил производство приоритетных вооружений
Российский ОПК в разы увеличил производство приоритетных вооружений - РИА Новости, 12.04.2023
Российский ОПК в разы увеличил производство приоритетных вооружений
Российская оборонная промышленность смогла в разы увеличить выпуск приоритетных образцов вооружений, заявил вице-премьер Денис Мантуров на правительственном... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:31
2023-04-12T12:31
2023-04-12T13:27
специальная военная операция на украине
денис мантуров
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российская оборонная промышленность смогла в разы увеличить выпуск приоритетных образцов вооружений, заявил вице-премьер Денис Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации."Усилиями промышленности, Минобороны, коллегии ВПК и благодаря постоянной поддержке президента мы смогли в кратчайшие сроки в разы увеличить выпуск приоритетной продукции. Причем это сделано одновременно с масштабной работой по совершенствованию образцов, исходя из опыта их применения в СВО", — сказал он.По словам вице-премьера, налажен постоянный контакт выездных бригад предприятий оборонно-промышленного комплекса и генеральных конструкторов с военными подразделениями.Чтобы произвести дополнительные объемы вооружений и военной техники, оборонные предприятия задействовали все возможные ресурсы, оперативно расшили мощности и сформировали запасы по сырью, материалам и комплектующим, заключил вице-премьер.В конце марта Минобороны заявило, что проекты модернизации позволили предприятиям ОПК значительно увеличить выпуск боеприпасов и до конца года производство некоторых образцов вырастет в семь-восемь раз.
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денис мантуров, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Денис Мантуров, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российский ОПК в разы увеличил производство приоритетных вооружений
Мантуров: ОПК в кратчайшие сроки в разы увеличил производство приоритетных вооружений
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российская оборонная промышленность смогла в разы увеличить выпуск приоритетных образцов вооружений, заявил вице-премьер Денис Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации.
"Усилиями промышленности, Минобороны, коллегии ВПК и благодаря постоянной поддержке президента мы смогли в кратчайшие сроки в разы увеличить выпуск приоритетной продукции. Причем это сделано одновременно с масштабной работой по совершенствованию образцов, исходя из опыта их применения в СВО
", — сказал он.
По словам вице-премьера, налажен постоянный контакт выездных бригад предприятий оборонно-промышленного комплекса и генеральных конструкторов с военными подразделениями.
«
"Это позволяет быстро улучшать характеристики вооружений и вносить изменения в перспективные разработки", — пояснил Мантуров
.
Чтобы произвести дополнительные объемы вооружений и военной техники, оборонные предприятия задействовали все возможные ресурсы, оперативно расшили мощности и сформировали запасы по сырью, материалам и комплектующим, заключил вице-премьер.
В конце марта Минобороны заявило, что проекты модернизации позволили предприятиям ОПК значительно увеличить выпуск боеприпасов и до конца года производство некоторых образцов вырастет в семь-восемь раз.
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