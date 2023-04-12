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ООН ожидает, что США дадут визы российской делегации в апреле - РИА Новости, 12.04.2023
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21:15 12.04.2023 (обновлено: 23:34 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/oon-1864916351.html
ООН ожидает, что США дадут визы российской делегации в апреле
ООН ожидает, что США дадут визы российской делегации в апреле - РИА Новости, 12.04.2023
ООН ожидает, что США дадут визы российской делегации в апреле
ООН ожидает, что США как принимающая сторона штаб-квартиры организации даст визы делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T21:15
2023-04-12T23:34
в мире
россия
сергей лавров
сша
оон
стефан дюжаррик
сергей рябков
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ООН, 12 апр – РИА Новости. ООН ожидает, что США как принимающая сторона штаб-квартиры организации даст визы делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Россия является председателем СБ ООН в апреле. Как ожидается, Лавров будет председательствовать на заседания Совбеза 24 и 25 апреля. В среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США пока не выдали визы Лаврову и российской делегации для участия в заседаниях СБ ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, заявил, что американская сторона должна выполнять свои обязательства.
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в мире, россия, сергей лавров, сша, оон, стефан дюжаррик, сергей рябков
В мире, Россия, Сергей Лавров, США, ООН, Стефан Дюжаррик, Сергей Рябков
ООН ожидает, что США дадут визы российской делегации в апреле

Представитель генсека ООН Дюжаррик ожидает, что США дадут визы российской делегации

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ООН, 12 апр – РИА Новости. ООН ожидает, что США как принимающая сторона штаб-квартиры организации даст визы делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Россия является председателем СБ ООН в апреле. Как ожидается, Лавров будет председательствовать на заседания Совбеза 24 и 25 апреля.
«
"Насколько я знаю, мы не получали каких-либо просьб или информации по этому по поводу от РФ. Мы полностью ожидаем, что принимающая сторона будет исполнять свои обязательства. В прошлом были проблемы и мы говорили о них напрямую с принимающей стороной", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, столкнется ли российская делегация вновь с проблемой выдачи американских виз.
В среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США пока не выдали визы Лаврову и российской делегации для участия в заседаниях СБ ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, заявил, что американская сторона должна выполнять свои обязательства.
Вена - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
МИД Австрии объяснил, почему не выдал визы российским делегатам в ООН
Вчера, 13:20
 
В миреРоссияСергей ЛавровСШАООНСтефан ДюжаррикСергей Рябков
 
 
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