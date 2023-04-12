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ООН ожидает, что США дадут визы российской делегации в апреле
ООН ожидает, что США дадут визы российской делегации в апреле - РИА Новости, 12.04.2023
ООН ожидает, что США дадут визы российской делегации в апреле
ООН ожидает, что США как принимающая сторона штаб-квартиры организации даст визы делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T21:15
2023-04-12T21:15
2023-04-12T23:34
в мире
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ООН, 12 апр – РИА Новости. ООН ожидает, что США как принимающая сторона штаб-квартиры организации даст визы делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Россия является председателем СБ ООН в апреле. Как ожидается, Лавров будет председательствовать на заседания Совбеза 24 и 25 апреля. В среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США пока не выдали визы Лаврову и российской делегации для участия в заседаниях СБ ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, заявил, что американская сторона должна выполнять свои обязательства.
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в мире, россия, сергей лавров, сша, оон, стефан дюжаррик, сергей рябков
В мире, Россия, Сергей Лавров, США, ООН, Стефан Дюжаррик, Сергей Рябков
ООН ожидает, что США дадут визы российской делегации в апреле
Представитель генсека ООН Дюжаррик ожидает, что США дадут визы российской делегации