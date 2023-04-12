ООН ожидает, что США дадут визы российской делегации в апреле

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"Насколько я знаю, мы не получали каких-либо просьб или информации по этому по поводу от РФ. Мы полностью ожидаем, что принимающая сторона будет исполнять свои обязательства. В прошлом были проблемы и мы говорили о них напрямую с принимающей стороной", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, столкнется ли российская делегация вновь с проблемой выдачи американских виз.