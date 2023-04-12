https://ria.ru/20230412/ogon-1864834195.html

Священник развеял популярный миф о Благодатном огне

Священник развеял популярный миф о Благодатном огне - РИА Новости, 12.04.2023

Священник развеял популярный миф о Благодатном огне

Учения о том, что несхождение Благодатного огня как-то связано с концом света, не существует, это частное богословское мнение, заявил в среду настоятель храма... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:33

2023-04-12T16:33

2023-04-12T16:33

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Учения о том, что несхождение Благодатного огня как-то связано с концом света, не существует, это частное богословское мнение, заявил в среду настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне (Москва), доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов. Благодатный огонь ежегодно сходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в этом году Пасху отметят 16 апреля). Он появляется в Кувуклии – часовне внутри иерусалимского храма Гроба Господня, который возведен над пространством, где, по преданию, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Затем огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя. Одно из мнений, которое бытует среди верующих христиан разных стран, что если Благодатный огонь не сойдет, наступит конец света. "Нет утвержденного церковным сознанием учения о том, что схождение или несхождение Благодатного огня как-то коррелирует с началом или не началом конца света. Это (утверждение – ред.) все-таки относится к пространству частных богословских мнений, которые не имеют общецерковного подтверждения. Мы не знаем из истории, когда было письменно засвидетельствовано, что благодатный огонь не сходил, включая хорошо известную историю, когда этот огонь сходил вне Кувуклии", - сказал Великанов на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Он отметил, что верующие и в этом году ожидают схождения Благодатного огня и его доставку в Россию. "По установившейся традиции в нашем храме, перед тем как вернуться после крестного хода на Пасху, мы всех просим освободить храм, тушим все свечи, лампады, чтобы храм изнутри был похож на темный гроб. И когда в этот мрак входит священник с подсвечником, и от него зажигаются все остальные огоньки, - это пронзительный образ, что Бог как свет, которого не может объять никакая тьма, входит в нашу жизнь", - рассказал Великанов. По его словам, Благодатный огонь является символом Бога "не потому что он зажжен в Иерусалиме, а потому что в Иерусалиме воскрес Христос – и вот этот свет Божий входит в нашу душу и изгоняет из нее всякий мрак". "Символика благодатного огня позволяет задавать вопрос, есть ли в моей душе отблеск божественного света, который воскресший Христос привносит в мрак нашей жизни", - пояснил священник. Ведь, добавил он, "важны отношения живого человека с живым Богом" и "все богослужение вращается вокруг выстраивания личных отношений между Богом и общностью христиан, которые собрались в Церкви". "Важно акцентировать внимание на символизме Благодатного огня, а не на каком-то особом магическом действии, потому что магическое действие всегда механистично, оно не может не работать. Если вы не получаете закономерный результат, значит, вы нажали не на те кнопки или что-то сломалось. Для христианства такой механистически подход неприемлем", - добавил он.

https://ria.ru/20230310/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

https://ria.ru/20230327/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20221113/prognozy-1830927122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, пасха, израиль, иерусалим