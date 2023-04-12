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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 12.04.2023

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска в среду в 18.40 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщило представительство Донецкой Народной РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T18:49

2023-04-12T18:49

2023-04-12T19:06

специальная военная операция на украине

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

украина

донецк

нато

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска в среду в 18.40 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.40 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецкая народная республика

украина

донецк

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сцкк, донецкая народная республика, происшествия, украина, донецк, нато