https://ria.ru/20230412/obstrel-1864851841.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 12.04.2023

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска выпустили в среду по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:01

2023-04-12T17:01

2023-04-12T17:07

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия