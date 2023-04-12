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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 12.04.2023
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили в среду по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:01
2023-04-12T17:01
2023-04-12T17:07
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
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сцкк
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html
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Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов