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ВСУ обстреляли два района Донецка
ВСУ обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 12.04.2023
ВСУ обстреляли два района Донецка
Украинские войска в 15.30 мск обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:53
2023-04-12T15:53
2023-04-12T15:53
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
россия
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.30 мск обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.30 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли два района Донецка
Украинские войска выпустили по двум районам Донецка шесть снарядов натовского калибра