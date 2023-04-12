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ВСУ обстреляли два района Донецка

ВСУ обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 12.04.2023

ВСУ обстреляли два района Донецка

Украинские войска в 15.30 мск обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:53

2023-04-12T15:53

2023-04-12T15:53

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

россия

украина

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.30 мск обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.30 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

россия

украина

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