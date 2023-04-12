https://ria.ru/20230412/obstrel-1864635586.html
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.04.2023
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 123 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T00:19
2023-04-12T00:19
2023-04-12T00:23
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
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горловка
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 123 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ", — говорится в сообщении. Под огнем украинских войск оказалась Горловка (Никитовский, Центрально-городской районы), Пантелеймоновка, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район). В течение суток поступили сведения о двух пострадавших в результате атак боевиков.
https://ria.ru/20230412/spetsoperatsiya-1864634598.html
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происшествия, донецкая народная республика, россия, горловка, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Горловка, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 123 боеприпаса