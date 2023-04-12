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Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 12.04.2023 (обновлено: 00:23 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/obstrel-1864635586.html
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.04.2023
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 123 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T00:19
2023-04-12T00:23
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
россия
горловка
украина
сцкк
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 123 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ", — говорится в сообщении. Под огнем украинских войск оказалась Горловка (Никитовский, Центрально-городской районы), Пантелеймоновка, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район). В течение суток поступили сведения о двух пострадавших в результате атак боевиков.
https://ria.ru/20230412/spetsoperatsiya-1864634598.html
https://ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-1864634441.html
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, россия, горловка, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Горловка, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 123 боеприпаса

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ
Сотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Сотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 123 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ", — говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияГорловкаУкраинаСЦКК
 
 
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