https://ria.ru/20230412/obstrel-1864635586.html

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.04.2023

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 123 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T00:19

2023-04-12T00:19

2023-04-12T00:23

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

россия

горловка

украина

сцкк

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 123 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ", — говорится в сообщении. Под огнем украинских войск оказалась Горловка (Никитовский, Центрально-городской районы), Пантелеймоновка, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район). В течение суток поступили сведения о двух пострадавших в результате атак боевиков.

https://ria.ru/20230412/spetsoperatsiya-1864634598.html

https://ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-1864634441.html

донецкая народная республика

россия

горловка

украина

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происшествия, донецкая народная республика, россия, горловка, украина, сцкк