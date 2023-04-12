https://ria.ru/20230412/obligatsii-1864851028.html

Власти проработают выпуск облигаций "АвтоВАЗа", заявил Мантуров

Власти проработают выпуск облигаций "АвтоВАЗа", заявил Мантуров - РИА Новости, 12.04.2023

Власти проработают выпуск облигаций "АвтоВАЗа", заявил Мантуров

Власти РФ совместно с "АвтоВАЗом" проработают возможность выпуска облигаций компании для погашения ее долга; если решение будет принято, государство... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:59

2023-04-12T16:59

2023-04-12T16:59

россия

экономика

денис мантуров

максим соколов

автоваз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

группа газ

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Власти РФ совместно с "АвтоВАЗом" проработают возможность выпуска облигаций компании для погашения ее долга; если решение будет принято, государство компенсирует автопроизводителю выплату купонного дохода, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Это достаточно распространенная конструкция - и "Камаз", и ГАЗ делали в предыдущие годы - мы оказывали поддержку через компенсацию купонного дохода облигационных займов… Но окончательного решения пока нет, мы с "АвтоВАЗом" проработаем: такая форма поддержки будет или другая. Мы прошлый год прошли достаточно комфортно, даже с такой существенной долговой нагрузкой", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности выпуска облигаций "АвтоВАЗа" для погашения долга компании. Мантуров не уточнил, идет ли речь о полной или частичной компенсации купонного дохода. Однако он сообщил, что если решение о выпуске облигаций будет принято, то они будут выпускаться на всю сумму долга. Как сообщал в феврале президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, долговая нагрузка "АвтоВАЗа" составляет более 100 миллиардов рублей. "В теории это может быть, конечно, и осень, но процесс выпуска облигационных займов до решения по льготированию просто бессмысленен, поэтому объективно - это следующий год. Посмотрим, как экономика будет складываться в этом году", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о возможных сроках принятия такого решения.

https://ria.ru/20230405/avtovaz-1863100226.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, денис мантуров, максим соколов, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), группа газ