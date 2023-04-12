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Власти проработают выпуск облигаций "АвтоВАЗа", заявил Мантуров - РИА Новости, 12.04.2023
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16:59 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/obligatsii-1864851028.html
Власти проработают выпуск облигаций "АвтоВАЗа", заявил Мантуров
Власти проработают выпуск облигаций "АвтоВАЗа", заявил Мантуров - РИА Новости, 12.04.2023
Власти проработают выпуск облигаций "АвтоВАЗа", заявил Мантуров
Власти РФ совместно с "АвтоВАЗом" проработают возможность выпуска облигаций компании для погашения ее долга; если решение будет принято, государство... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:59
2023-04-12T16:59
россия
экономика
денис мантуров
максим соколов
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
группа газ
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Власти РФ совместно с "АвтоВАЗом" проработают возможность выпуска облигаций компании для погашения ее долга; если решение будет принято, государство компенсирует автопроизводителю выплату купонного дохода, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Это достаточно распространенная конструкция - и "Камаз", и ГАЗ делали в предыдущие годы - мы оказывали поддержку через компенсацию купонного дохода облигационных займов… Но окончательного решения пока нет, мы с "АвтоВАЗом" проработаем: такая форма поддержки будет или другая. Мы прошлый год прошли достаточно комфортно, даже с такой существенной долговой нагрузкой", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности выпуска облигаций "АвтоВАЗа" для погашения долга компании. Мантуров не уточнил, идет ли речь о полной или частичной компенсации купонного дохода. Однако он сообщил, что если решение о выпуске облигаций будет принято, то они будут выпускаться на всю сумму долга. Как сообщал в феврале президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, долговая нагрузка "АвтоВАЗа" составляет более 100 миллиардов рублей. "В теории это может быть, конечно, и осень, но процесс выпуска облигационных займов до решения по льготированию просто бессмысленен, поэтому объективно - это следующий год. Посмотрим, как экономика будет складываться в этом году", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о возможных сроках принятия такого решения.
https://ria.ru/20230405/avtovaz-1863100226.html
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россия, экономика, денис мантуров, максим соколов, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), группа газ
Россия, Экономика, Денис Мантуров, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Группа ГАЗ
Власти проработают выпуск облигаций "АвтоВАЗа", заявил Мантуров

Мантуров: власти проработают возможность выпуска облигаций "АвтоВАЗа" для погашения долга

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Власти РФ совместно с "АвтоВАЗом" проработают возможность выпуска облигаций компании для погашения ее долга; если решение будет принято, государство компенсирует автопроизводителю выплату купонного дохода, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Это достаточно распространенная конструкция - и "Камаз", и ГАЗ делали в предыдущие годы - мы оказывали поддержку через компенсацию купонного дохода облигационных займов… Но окончательного решения пока нет, мы с "АвтоВАЗом" проработаем: такая форма поддержки будет или другая. Мы прошлый год прошли достаточно комфортно, даже с такой существенной долговой нагрузкой", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности выпуска облигаций "АвтоВАЗа" для погашения долга компании.
Мантуров не уточнил, идет ли речь о полной или частичной компенсации купонного дохода. Однако он сообщил, что если решение о выпуске облигаций будет принято, то они будут выпускаться на всю сумму долга. Как сообщал в феврале президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, долговая нагрузка "АвтоВАЗа" составляет более 100 миллиардов рублей.
"В теории это может быть, конечно, и осень, но процесс выпуска облигационных займов до решения по льготированию просто бессмысленен, поэтому объективно - это следующий год. Посмотрим, как экономика будет складываться в этом году", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о возможных сроках принятия такого решения.
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РоссияЭкономикаДенис МантуровМаксим СоколовАвтоВАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Группа ГАЗ
 
 
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