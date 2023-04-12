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Вложения россиян в отечественные облигации в валюте достигли рекорда - РИА Новости, 12.04.2023
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06:04 12.04.2023 (обновлено: 07:40 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/obligatsii-1864650153.html
Вложения россиян в отечественные облигации в валюте достигли рекорда
Вложения россиян в отечественные облигации в валюте достигли рекорда - РИА Новости, 12.04.2023
Вложения россиян в отечественные облигации в валюте достигли рекорда
Вложения семей в РФ в российские облигации, номинированные в иностранной валюте, в феврале этого года достигли рекордных 793 миллиарда рублей, подсчитало РИА... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T06:04
2023-04-12T07:40
экономика
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вложения семей в РФ в российские облигации, номинированные в иностранной валюте, в феврале этого года достигли рекордных 793 миллиарда рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных Банка России. Согласно материалам регулятора, вложения домохозяйств в России в долгосрочные долговые ценные бумаги резидентов в иностранной валюте по состоянию на 1 марта составили 792,7 миллиарда рублей, что является максимальным значением с начала 2018 года, когда ЦБ начал вести такую статистику. Рост объема валютных облигаций резидентов у физлиц объясняется тем, что на локальном рынке компании стали активно занимать в юанях, а также выпускать замещающие облигации, поясняет управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Он добавил, что по мере роста популярности выпусков в юанях, а также дальнейшего замещения еврооблигаций этот сегмент рынка продолжит активный рост.
https://ria.ru/20230314/obligatsii-1857874425.html
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Новости
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Вложения россиян в отечественные облигации в валюте достигли рекорда

Вложения россиян в российские облигации в валюте достигли рекордных 793 миллиарда рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вложения семей в РФ в российские облигации, номинированные в иностранной валюте, в феврале этого года достигли рекордных 793 миллиарда рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных Банка России.
Согласно материалам регулятора, вложения домохозяйств в России в долгосрочные долговые ценные бумаги резидентов в иностранной валюте по состоянию на 1 марта составили 792,7 миллиарда рублей, что является максимальным значением с начала 2018 года, когда ЦБ начал вести такую статистику.
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14 марта, 19:21
Рост объема валютных облигаций резидентов у физлиц объясняется тем, что на локальном рынке компании стали активно занимать в юанях, а также выпускать замещающие облигации, поясняет управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
«
"При недоступности рынка еврооблигаций интерес инвесторов смещается в валютные облигации на локальном рынке. Для розничного инвестора такие инструменты обеспечивают диверсификацию по валютам", - пояснил аналитик.
Он добавил, что по мере роста популярности выпусков в юанях, а также дальнейшего замещения еврооблигаций этот сегмент рынка продолжит активный рост.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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