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В Рязанской области несовершеннолетний ранил ножом двух подростков - РИА Новости, 12.04.2023
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12:54 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/nozh-1864751673.html
В Рязанской области несовершеннолетний ранил ножом двух подростков
В Рязанской области несовершеннолетний ранил ножом двух подростков - РИА Новости, 12.04.2023
В Рязанской области несовершеннолетний ранил ножом двух подростков
Уголовное дело возбуждено в Рязанской области в отношении несовершеннолетнего жителя Новомичуринска, который нанес ножевые ранения двум подросткам, сообщило... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:54
2023-04-12T12:54
происшествия
рязанская область
россия
пронский район
следственный комитет россии (ск рф)
подростки
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РЯЗАНЬ, 12 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Рязанской области в отношении несовершеннолетнего жителя Новомичуринска, который нанес ножевые ранения двум подросткам, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении жителя города Новомичуринска Пронского района, 2007 года рождения возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам (п. "б" ч. 3 ст.111 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, во вторник в парке города Новомичуринска между несовершеннолетними произошел конфликт. Подозреваемый молодой человек "нанес двум подросткам 14 и 16 лет ножевые удары: одному – в область спины, второму – в область брюшной полости". Потерпевшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Подозреваемого доставили в следственный отдел, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, уточняет СУСК.
https://ria.ru/20230410/delo-1864318676.html
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рязанская область
россия
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происшествия, рязанская область, россия, пронский район, следственный комитет россии (ск рф), подростки
Происшествия, Рязанская область, Россия, Пронский район, Следственный комитет России (СК РФ), Подростки
В Рязанской области несовершеннолетний ранил ножом двух подростков

В Рязанской области несовершеннолетний житель Новомичуринска ранил ножом двух подростков

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 12 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Рязанской области в отношении несовершеннолетнего жителя Новомичуринска, который нанес ножевые ранения двум подросткам, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении жителя города Новомичуринска Пронского района, 2007 года рождения возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам (п. "б" ч. 3 ст.111 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В Самаре завели дело против школьника, напавшего с ножом на одноклассника
10 апреля, 18:06
По версии следствия, во вторник в парке города Новомичуринска между несовершеннолетними произошел конфликт. Подозреваемый молодой человек "нанес двум подросткам 14 и 16 лет ножевые удары: одному – в область спины, второму – в область брюшной полости". Потерпевшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.
Подозреваемого доставили в следственный отдел, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, уточняет СУСК.
Наручники - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка
10 апреля, 14:36
 
ПроисшествияРязанская областьРоссияПронский районСледственный комитет России (СК РФ)Подростки
 
 
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