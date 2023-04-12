https://ria.ru/20230412/nozh-1864751673.html
В Рязанской области несовершеннолетний ранил ножом двух подростков
В Рязанской области несовершеннолетний ранил ножом двух подростков - РИА Новости, 12.04.2023
В Рязанской области несовершеннолетний ранил ножом двух подростков
Уголовное дело возбуждено в Рязанской области в отношении несовершеннолетнего жителя Новомичуринска, который нанес ножевые ранения двум подросткам, сообщило... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:54
2023-04-12T12:54
2023-04-12T12:54
происшествия
рязанская область
россия
пронский район
следственный комитет россии (ск рф)
подростки
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РЯЗАНЬ, 12 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Рязанской области в отношении несовершеннолетнего жителя Новомичуринска, который нанес ножевые ранения двум подросткам, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении жителя города Новомичуринска Пронского района, 2007 года рождения возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам (п. "б" ч. 3 ст.111 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, во вторник в парке города Новомичуринска между несовершеннолетними произошел конфликт. Подозреваемый молодой человек "нанес двум подросткам 14 и 16 лет ножевые удары: одному – в область спины, второму – в область брюшной полости". Потерпевшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Подозреваемого доставили в следственный отдел, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, уточняет СУСК.
https://ria.ru/20230410/delo-1864318676.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, рязанская область, россия, пронский район, следственный комитет россии (ск рф), подростки
Происшествия, Рязанская область, Россия, Пронский район, Следственный комитет России (СК РФ), Подростки
В Рязанской области несовершеннолетний ранил ножом двух подростков
В Рязанской области несовершеннолетний житель Новомичуринска ранил ножом двух подростков