https://ria.ru/20230412/nozh-1864751673.html

В Рязанской области несовершеннолетний ранил ножом двух подростков

В Рязанской области несовершеннолетний ранил ножом двух подростков - РИА Новости, 12.04.2023

В Рязанской области несовершеннолетний ранил ножом двух подростков

Уголовное дело возбуждено в Рязанской области в отношении несовершеннолетнего жителя Новомичуринска, который нанес ножевые ранения двум подросткам, сообщило... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:54

2023-04-12T12:54

2023-04-12T12:54

происшествия

рязанская область

россия

пронский район

следственный комитет россии (ск рф)

подростки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

РЯЗАНЬ, 12 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Рязанской области в отношении несовершеннолетнего жителя Новомичуринска, который нанес ножевые ранения двум подросткам, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении жителя города Новомичуринска Пронского района, 2007 года рождения возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам (п. "б" ч. 3 ст.111 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, во вторник в парке города Новомичуринска между несовершеннолетними произошел конфликт. Подозреваемый молодой человек "нанес двум подросткам 14 и 16 лет ножевые удары: одному – в область спины, второму – в область брюшной полости". Потерпевшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Подозреваемого доставили в следственный отдел, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, уточняет СУСК.

https://ria.ru/20230410/delo-1864318676.html

https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864256719.html

рязанская область

россия

пронский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, рязанская область, россия, пронский район, следственный комитет россии (ск рф), подростки