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В Северодвинске спасатели помогли раненой нерпе добраться до воды - РИА Новости, 12.04.2023
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Хорошие новости
 
12:33 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/nerpa-1864745136.html
В Северодвинске спасатели помогли раненой нерпе добраться до воды
В Северодвинске спасатели помогли раненой нерпе добраться до воды - РИА Новости, 12.04.2023
В Северодвинске спасатели помогли раненой нерпе добраться до воды
Спасатели Северодвинска Архангельской области, приехавшие по вызову местных жителей в район мемориала на острове Ягры, помогли раненой нерпе добраться до воды,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:33
2023-04-12T12:33
хорошие новости
северодвинск
архангельская область
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животные
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МУРМАНСК, 12 апр – РИА Новости. Спасатели Северодвинска Архангельской области, приехавшие по вызову местных жителей в район мемориала на острове Ягры, помогли раненой нерпе добраться до воды, сообщили в аварийно-спасательном отряде Северодвинска. Как сообщили местные жители, в районе мемориала на острове Ягры появилась раненая нерпа, которая не могла найти дорогу к открытой воде. Спасателям пришлось отправиться на помощь животному. "Неравнодушные жители заметили, как вороны клюют раненого зверя, а открытой воды, куда она могла бы скрыться, вблизи не наблюдалось. Спасатели эвакуировали нерпу в район реки Камбалица. Животное не пострадало", - рассказали спасатели. На видео, которое они опубликовали в соцсетях, видно, что животному пришлось помогать подручными средствами – сетью и шестом. В итоге животное благополучно добралось до открытой воды.
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северодвинск, архангельская область, россия, животные, общество
Хорошие новости, Северодвинск, Архангельская область, Россия, Животные, Общество
В Северодвинске спасатели помогли раненой нерпе добраться до воды

Спасатели Северодвинска Архангельской области помогли раненой нерпе добраться до воды

© Фото : Аварийно-спасательная служба Северодвинска час назадСпасатели Северодвинска Архангельской области помогли нерпе выйти к открытой воде
Спасатели Северодвинска Архангельской области помогли нерпе выйти к открытой воде - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Аварийно-спасательная служба Северодвинска час назад
Спасатели Северодвинска Архангельской области помогли нерпе выйти к открытой воде
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 12 апр – РИА Новости. Спасатели Северодвинска Архангельской области, приехавшие по вызову местных жителей в район мемориала на острове Ягры, помогли раненой нерпе добраться до воды, сообщили в аварийно-спасательном отряде Северодвинска.
© Фото : Аварийно-спасательная служба Северодвинска час назадСпасатели Северодвинска Архангельской области помогли нерпе выйти к открытой воде
Спасатели Северодвинска Архангельской области помогли нерпе выйти к открытой воде - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Аварийно-спасательная служба Северодвинска час назад
Спасатели Северодвинска Архангельской области помогли нерпе выйти к открытой воде
Как сообщили местные жители, в районе мемориала на острове Ягры появилась раненая нерпа, которая не могла найти дорогу к открытой воде. Спасателям пришлось отправиться на помощь животному.
"Неравнодушные жители заметили, как вороны клюют раненого зверя, а открытой воды, куда она могла бы скрыться, вблизи не наблюдалось. Спасатели эвакуировали нерпу в район реки Камбалица. Животное не пострадало", - рассказали спасатели. На видео, которое они опубликовали в соцсетях, видно, что животному пришлось помогать подручными средствами – сетью и шестом. В итоге животное благополучно добралось до открытой воды.
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Хорошие новостиСеверодвинскАрхангельская областьРоссияЖивотныеОбщество
 
 
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