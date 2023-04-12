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В Северодвинске спасатели помогли раненой нерпе добраться до воды
В Северодвинске спасатели помогли раненой нерпе добраться до воды - РИА Новости, 12.04.2023
В Северодвинске спасатели помогли раненой нерпе добраться до воды
Спасатели Северодвинска Архангельской области, приехавшие по вызову местных жителей в район мемориала на острове Ягры, помогли раненой нерпе добраться до воды,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:33
2023-04-12T12:33
2023-04-12T12:33
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МУРМАНСК, 12 апр – РИА Новости. Спасатели Северодвинска Архангельской области, приехавшие по вызову местных жителей в район мемориала на острове Ягры, помогли раненой нерпе добраться до воды, сообщили в аварийно-спасательном отряде Северодвинска. Как сообщили местные жители, в районе мемориала на острове Ягры появилась раненая нерпа, которая не могла найти дорогу к открытой воде. Спасателям пришлось отправиться на помощь животному. "Неравнодушные жители заметили, как вороны клюют раненого зверя, а открытой воды, куда она могла бы скрыться, вблизи не наблюдалось. Спасатели эвакуировали нерпу в район реки Камбалица. Животное не пострадало", - рассказали спасатели. На видео, которое они опубликовали в соцсетях, видно, что животному пришлось помогать подручными средствами – сетью и шестом. В итоге животное благополучно добралось до открытой воды.
https://ria.ru/20230412/tyulen-1864726897.html
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северодвинск, архангельская область, россия, животные, общество
Хорошие новости, Северодвинск, Архангельская область, Россия, Животные, Общество
В Северодвинске спасатели помогли раненой нерпе добраться до воды
Спасатели Северодвинска Архангельской области помогли раненой нерпе добраться до воды
МУРМАНСК, 12 апр – РИА Новости.
Спасатели Северодвинска Архангельской области, приехавшие по вызову местных жителей в район мемориала на острове Ягры, помогли раненой нерпе добраться до воды, сообщили
в аварийно-спасательном отряде Северодвинска.
Как сообщили местные жители, в районе мемориала на острове Ягры появилась раненая нерпа, которая не могла найти дорогу к открытой воде. Спасателям пришлось отправиться на помощь животному.
"Неравнодушные жители заметили, как вороны клюют раненого зверя, а открытой воды, куда она могла бы скрыться, вблизи не наблюдалось. Спасатели эвакуировали нерпу в район реки Камбалица. Животное не пострадало", - рассказали спасатели. На видео, которое они опубликовали в соцсетях, видно, что животному пришлось помогать подручными средствами – сетью и шестом. В итоге животное благополучно добралось до открытой воды.
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