https://ria.ru/20230412/neft-1864870247.html

Стратегический резерв нефти в США опустился до минимума с ноября 1983 года

Стратегический резерв нефти в США опустился до минимума с ноября 1983 года - РИА Новости, 12.04.2023

Стратегический резерв нефти в США опустился до минимума с ноября 1983 года

Стратегический резерв нефти в США за неделю по 7 апреля опустился на 1,6 миллиона баррелей, до 369,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:51

2023-04-12T17:51

2023-04-12T17:54

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 7 апреля опустился на 1,6 миллиона баррелей, до 369,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Таким образом, показатель опустился до минимума с недели по 11 ноября 1983 года, когда он также составлял 369,6 миллиона баррелей. За неделю по 31 марта стратегический резерв нефти в США впервые с января изменился, опустившись на 0,4 миллиона баррелей. До января показатель непрерывно снижался с сентября 2021 года.

https://ria.ru/20230412/neft-1864673668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, цены на нефть, нефть