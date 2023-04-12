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Стратегический резерв нефти в США опустился до минимума с ноября 1983 года - РИА Новости, 12.04.2023
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17:51 12.04.2023 (обновлено: 17:54 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/neft-1864870247.html
Стратегический резерв нефти в США опустился до минимума с ноября 1983 года
Стратегический резерв нефти в США опустился до минимума с ноября 1983 года - РИА Новости, 12.04.2023
Стратегический резерв нефти в США опустился до минимума с ноября 1983 года
Стратегический резерв нефти в США за неделю по 7 апреля опустился на 1,6 миллиона баррелей, до 369,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:51
2023-04-12T17:54
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 7 апреля опустился на 1,6 миллиона баррелей, до 369,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Таким образом, показатель опустился до минимума с недели по 11 ноября 1983 года, когда он также составлял 369,6 миллиона баррелей. За неделю по 31 марта стратегический резерв нефти в США впервые с января изменился, опустившись на 0,4 миллиона баррелей. До января показатель непрерывно снижался с сентября 2021 года.
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экономика, сша, цены на нефть, нефть
Экономика, США, Цены на нефть, Нефть
Стратегический резерв нефти в США опустился до минимума с ноября 1983 года

Резерв нефти в США опустился до минимума с ноября 1983 года в 369,6 миллиона баррелей

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте
Добыча нефти в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 7 апреля опустился на 1,6 миллиона баррелей, до 369,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
Таким образом, показатель опустился до минимума с недели по 11 ноября 1983 года, когда он также составлял 369,6 миллиона баррелей.
За неделю по 31 марта стратегический резерв нефти в США впервые с января изменился, опустившись на 0,4 миллиона баррелей. До января показатель непрерывно снижался с сентября 2021 года.
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