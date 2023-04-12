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Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть - РИА Новости, 12.04.2023
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09:24 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/neft-1864673668.html
Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть
Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть - РИА Новости, 12.04.2023
Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть
Мировые цены на нефть в среду утром почти не меняются перед публикацией статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T09:24
2023-04-12T09:24
экономика
цены на нефть
сша
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром почти не меняются перед публикацией статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. По состоянию на 8.22 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent символически росла на 0,07% - до 85,67 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – также на 0,07%, до 81,59 доллара. В среду днем будут опубликованы данные по инфляции в США за март. Аналитики ожидают замедления инфляции до 5,2% в годовом выражении с 6% месяцем ранее. А вечером выйдет статистика по коммерческим запасам нефти в стране за неделю по 7 апреля. Прогнозируется уменьшение запасов на 1,3 миллиона баррелей. Кроме того, рынки в среду вечером ждут публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы США. Инвесторы надеются найти в документе подсказки о дальнейших планах регулятора. По данным CME Group, 71,8% аналитиков ожидают, что ФРС в мае повысит учетную ставку еще на 25 базисных пунктов - до 5-5,25%.
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экономика, цены на нефть, сша, cme group, федеральная резервная система сша, brent, wti (нефть), опек+
Экономика, Цены на нефть, США, CME Group, Федеральная резервная система США, Brent, WTI (нефть), ОПЕК+
Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть

Эксперт Паттерсон: цены на нефть остаются стабильными перед статистикой по инфляции в США

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Республике Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром почти не меняются перед публикацией статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта.
По состоянию на 8.22 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent символически росла на 0,07% - до 85,67 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – также на 0,07%, до 81,59 доллара.
В среду днем будут опубликованы данные по инфляции в США за март. Аналитики ожидают замедления инфляции до 5,2% в годовом выражении с 6% месяцем ранее. А вечером выйдет статистика по коммерческим запасам нефти в стране за неделю по 7 апреля. Прогнозируется уменьшение запасов на 1,3 миллиона баррелей.
«

"Нефть продолжает получать относительно хорошую поддержку от ожиданий сокращения предложения после решения ОПЕК+", - сказал агентству Bloomberg глава отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson). "Однако в ближайшей перспективе все внимание, скорее всего, будет приковано к сегодняшним данным по инфляции в США. Очевидно, что любые неожиданности в сторону роста могут оказаться негативными для рисковых активов", - добавил эксперт.

Кроме того, рынки в среду вечером ждут публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы США. Инвесторы надеются найти в документе подсказки о дальнейших планах регулятора. По данным CME Group, 71,8% аналитиков ожидают, что ФРС в мае повысит учетную ставку еще на 25 базисных пунктов - до 5-5,25%.
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СМИ: советник Байдена, разрабатывающий потолок цен на нефть, покидает пост
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ЭкономикаЦены на нефтьСШАCME GroupФедеральная резервная система СШАBrentWTI (нефть)ОПЕК+
 
 
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