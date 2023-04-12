https://ria.ru/20230412/neft-1864673668.html

Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть

Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть - РИА Новости, 12.04.2023

Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть

Мировые цены на нефть в среду утром почти не меняются перед публикацией статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T09:24

2023-04-12T09:24

2023-04-12T09:24

экономика

цены на нефть

сша

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brent

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром почти не меняются перед публикацией статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. По состоянию на 8.22 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent символически росла на 0,07% - до 85,67 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – также на 0,07%, до 81,59 доллара. В среду днем будут опубликованы данные по инфляции в США за март. Аналитики ожидают замедления инфляции до 5,2% в годовом выражении с 6% месяцем ранее. А вечером выйдет статистика по коммерческим запасам нефти в стране за неделю по 7 апреля. Прогнозируется уменьшение запасов на 1,3 миллиона баррелей. Кроме того, рынки в среду вечером ждут публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы США. Инвесторы надеются найти в документе подсказки о дальнейших планах регулятора. По данным CME Group, 71,8% аналитиков ожидают, что ФРС в мае повысит учетную ставку еще на 25 базисных пунктов - до 5-5,25%.

https://ria.ru/20230406/sovetnik-1863376203.html

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экономика, цены на нефть, сша, cme group, федеральная резервная система сша, brent, wti (нефть), опек+