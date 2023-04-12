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В Ростовской области объяснили кадры из NASA в поздравлении губернатора - РИА Новости, 12.04.2023
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13:37 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/nasa-1864766248.html
В Ростовской области объяснили кадры из NASA в поздравлении губернатора
В Ростовской области объяснили кадры из NASA в поздравлении губернатора - РИА Новости, 12.04.2023
В Ростовской области объяснили кадры из NASA в поздравлении губернатора
Кадр с космонавтами NASA попал на поздравление ростовского губернатора Василия Голубева потому, что во главе команды находился уроженец Ростовской области Юрий... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:37
2023-04-12T13:37
день космонавтики
ростовская область
россия
василий голубев
юрий усачев (космонавт)
общество
космос
космос - риа наука
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Кадр с космонавтами NASA попал на поздравление ростовского губернатора Василия Голубева потому, что во главе команды находился уроженец Ростовской области Юрий Усачев, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова. В среду губернатор опубликовал в своем Telegram-канале поздравление с Днем космонавтики. Видео начинается с кадра отправки NASA на МКС. "На первых кадрах наш земляк Усачев Юрий Владимирович, который машет рукой", - сказала собеседница агентства. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин первым из землян совершил полет в космос. Теперь в этот день в России ежегодно отмечается День космонавтики. Он был установлен указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года.
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ростовская область
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день космонавтики, ростовская область, россия, василий голубев, юрий усачев (космонавт), общество, космос, космос - риа наука
День космонавтики, Ростовская область, Россия, Василий Голубев, Юрий Усачев (космонавт), Общество, Космос, Космос - РИА Наука
В Ростовской области объяснили кадры из NASA в поздравлении губернатора

Власти Ростовской области объяснили кадры с космонавтами NASA в поздравлении губернатора

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Кадр с космонавтами NASA попал на поздравление ростовского губернатора Василия Голубева потому, что во главе команды находился уроженец Ростовской области Юрий Усачев, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.
В среду губернатор опубликовал в своем Telegram-канале поздравление с Днем космонавтики. Видео начинается с кадра отправки NASA на МКС.
"На первых кадрах наш земляк Усачев Юрий Владимирович, который машет рукой", - сказала собеседница агентства.
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин первым из землян совершил полет в космос. Теперь в этот день в России ежегодно отмечается День космонавтики. Он был установлен указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
В Кремле рассказали о графике Путина в День космонавтики
Вчера, 12:47
 
День космонавтикиРостовская областьРоссияВасилий ГолубевЮрий Усачев (космонавт)ОбществоКосмосКосмос - РИА Наука
 
 
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