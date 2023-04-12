https://ria.ru/20230412/nasa-1864766248.html

В Ростовской области объяснили кадры из NASA в поздравлении губернатора

В Ростовской области объяснили кадры из NASA в поздравлении губернатора - РИА Новости, 12.04.2023

В Ростовской области объяснили кадры из NASA в поздравлении губернатора

Кадр с космонавтами NASA попал на поздравление ростовского губернатора Василия Голубева потому, что во главе команды находился уроженец Ростовской области Юрий... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:37

2023-04-12T13:37

2023-04-12T13:37

день космонавтики

ростовская область

россия

василий голубев

юрий усачев (космонавт)

общество

космос

космос - риа наука

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Кадр с космонавтами NASA попал на поздравление ростовского губернатора Василия Голубева потому, что во главе команды находился уроженец Ростовской области Юрий Усачев, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова. В среду губернатор опубликовал в своем Telegram-канале поздравление с Днем космонавтики. Видео начинается с кадра отправки NASA на МКС. "На первых кадрах наш земляк Усачев Юрий Владимирович, который машет рукой", - сказала собеседница агентства. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин первым из землян совершил полет в космос. Теперь в этот день в России ежегодно отмечается День космонавтики. Он был установлен указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года.

https://ria.ru/20230412/kosmos-1864748745.html

ростовская область

россия

космос

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Владимир Лаврентьев

день космонавтики, ростовская область, россия, василий голубев, юрий усачев (космонавт), общество, космос, космос - риа наука