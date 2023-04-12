https://ria.ru/20230412/narkolaboratoriya-1864715338.html

В Вологодской области полицейские накрыли крупную нарколабораторию

В Вологодской области полицейские накрыли крупную нарколабораторию - РИА Новости, 12.04.2023

В Вологодской области полицейские накрыли крупную нарколабораторию

Полицейские в Вологодской области накрыли крупную нарколабораторию, изъято почти 70 килограммов "синтетики", это примерно 230 тысяч разовых доз, сообщила... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:35

2023-04-12T11:35

2023-04-12T11:35

наркотики

вологодская область

происшествия

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

череповец

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Полицейские в Вологодской области накрыли крупную нарколабораторию, изъято почти 70 килограммов "синтетики", это примерно 230 тысяч разовых доз, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, производство наркотика организовал ранее судимый житель Череповца, его лаборатория находилась в промышленном ангаре. Злоумышленника задержали прямо на месте производства "синтетики". "При осмотре помещений полицейскими обнаружено оборудование, прекурсоры и свыше 69 килограммов наркотического средства. Изъятая партия содержит порядка 230 тысяч разовых доз и оценивается примерно в 277 миллионов рублей", - сказала она. Волк отметила, что на задержанного возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Его арестовали. Также были задержаны еще двое жителей Вологодской области, которые, по версии следствия, забирали из тайников крупные партии наркотика и перевозили их в Подмосковье. Фигуранты тоже отправились в СИЗО.

https://ria.ru/20230411/narkotiki-1864562056.html

https://ria.ru/20230410/kokain-1864155673.html

вологодская область

россия

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

наркотики, вологодская область, происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), череповец