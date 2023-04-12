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В Вологодской области полицейские накрыли крупную нарколабораторию - РИА Новости, 12.04.2023
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11:35 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/narkolaboratoriya-1864715338.html
В Вологодской области полицейские накрыли крупную нарколабораторию
В Вологодской области полицейские накрыли крупную нарколабораторию - РИА Новости, 12.04.2023
В Вологодской области полицейские накрыли крупную нарколабораторию
Полицейские в Вологодской области накрыли крупную нарколабораторию, изъято почти 70 килограммов "синтетики", это примерно 230 тысяч разовых доз, сообщила... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:35
2023-04-12T11:35
наркотики
вологодская область
происшествия
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
череповец
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Полицейские в Вологодской области накрыли крупную нарколабораторию, изъято почти 70 килограммов "синтетики", это примерно 230 тысяч разовых доз, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, производство наркотика организовал ранее судимый житель Череповца, его лаборатория находилась в промышленном ангаре. Злоумышленника задержали прямо на месте производства "синтетики". "При осмотре помещений полицейскими обнаружено оборудование, прекурсоры и свыше 69 килограммов наркотического средства. Изъятая партия содержит порядка 230 тысяч разовых доз и оценивается примерно в 277 миллионов рублей", - сказала она. Волк отметила, что на задержанного возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Его арестовали. Также были задержаны еще двое жителей Вологодской области, которые, по версии следствия, забирали из тайников крупные партии наркотика и перевозили их в Подмосковье. Фигуранты тоже отправились в СИЗО.
https://ria.ru/20230411/narkotiki-1864562056.html
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наркотики, вологодская область, происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), череповец
Наркотики, Вологодская область, Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Череповец
В Вологодской области полицейские накрыли крупную нарколабораторию

Полиция в Вологодской области накрыла нарколабораторию и изъяла 70 килограммов "синтетики"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Полицейские в Вологодской области накрыли крупную нарколабораторию, изъято почти 70 килограммов "синтетики", это примерно 230 тысяч разовых доз, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, производство наркотика организовал ранее судимый житель Череповца, его лаборатория находилась в промышленном ангаре. Злоумышленника задержали прямо на месте производства "синтетики".
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"При осмотре помещений полицейскими обнаружено оборудование, прекурсоры и свыше 69 килограммов наркотического средства. Изъятая партия содержит порядка 230 тысяч разовых доз и оценивается примерно в 277 миллионов рублей", - сказала она.
Волк отметила, что на задержанного возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Его арестовали.
Также были задержаны еще двое жителей Вологодской области, которые, по версии следствия, забирали из тайников крупные партии наркотика и перевозили их в Подмосковье. Фигуранты тоже отправились в СИЗО.
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НаркотикиВологодская областьПроисшествияРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Череповец
 
 
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