https://ria.ru/20230412/msta-s-1864650269.html
Батарея "Мста-С" уничтожила украинские силы на Запорожском направлении
Батарея "Мста-С" уничтожила украинские силы на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.04.2023
Батарея "Мста-С" уничтожила украинские силы на Запорожском направлении
Батарея самоходных 152-миллиметровых гаубиц "Мста-С" Вооруженных сил России нанесла удар по скоплению украинских войск на Запорожском направлении, передает... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T06:07
2023-04-12T06:07
2023-04-12T06:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Батарея самоходных 152-миллиметровых гаубиц "Мста-С" Вооруженных сил России нанесла удар по скоплению украинских войск на Запорожском направлении, передает корреспондент РИА Новости. "В данный момент батарея находится в районе огневых позиций и выполняет боевые задачи. На данный момент — это огневая поддержка обороняющихся войск. Огонь по отдельным целям, контрбатарейная борьба, также батарея выполняет задачи с высокоточными боеприпасами. Сегодня работали по самоходной артиллерийской установке противника и скоплениям живой силы украинских военных формирований", — рассказал агентству командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи с позывным "Днепр".Он подчеркнул, что боеприпасов хватает, а перезарядка гаубиц проводится оперативно."Если в орудии заканчиваются боеприпасы, то тут же происходит подвоз. Мы дозаряжаемся и выдвигаемся на огневую позицию", — добавил собеседник агентства.По словам корреспондента, артиллерийская батарея, вооруженная гаубицами "Мста-С", получила координаты целей со специально запущенного коптера разведки. Несколькими залпами расчеты самоходок поразили вражескую технику и личный состав войск противника, затем, после получения команды на смену позиции, батарея сменила место дислокации, перейдя на новые огневые рубежи, тем самым не попав под ответный удар украинских войск. Самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С" разработали в 1980-х годах в СССР, неоднократно модернизировалась, с 1989 года стоит на вооружении советской и позже — российской армии. Ее скорострельность достигает десяти выстрелов в минуту при эффективной дальности поражения до 25 километров. Эта гаубица способна применять высокоточные боеприпасы "Краснополь". Управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь" калибра 152 миллиметра оснащены полуактивной лазерной головкой самонаведения, которая срабатывает на луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями. "Краснополь" позволяет добиться прямого попадания в объект, отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров. Максимальная дальность стрельбы составляет до 25 километров.
https://ria.ru/20230412/punkt-1864647910.html
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безопасность, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область
Батарея "Мста-С" уничтожила украинские силы на Запорожском направлении
Батарея российских гаубиц "Мста-С" уничтожила украинские силы на Запорожском направлении
ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Батарея самоходных 152-миллиметровых гаубиц "Мста-С" Вооруженных сил России нанесла удар по скоплению украинских войск на Запорожском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
"В данный момент батарея находится в районе огневых позиций и выполняет боевые задачи. На данный момент — это огневая поддержка обороняющихся войск. Огонь по отдельным целям, контрбатарейная борьба, также батарея выполняет задачи с высокоточными боеприпасами. Сегодня работали по самоходной артиллерийской установке противника и скоплениям живой силы украинских военных формирований", — рассказал агентству командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи с позывным "Днепр".
Он подчеркнул, что боеприпасов хватает, а перезарядка гаубиц проводится оперативно.
"Если в орудии заканчиваются боеприпасы, то тут же происходит подвоз. Мы дозаряжаемся и выдвигаемся на огневую позицию", — добавил собеседник агентства.
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По словам корреспондента, артиллерийская батарея, вооруженная гаубицами "Мста-С", получила координаты целей со специально запущенного коптера разведки. Несколькими залпами расчеты самоходок поразили вражескую технику и личный состав войск противника, затем, после получения команды на смену позиции, батарея сменила место дислокации, перейдя на новые огневые рубежи, тем самым не попав под ответный удар украинских войск.
Самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С" разработали в 1980-х годах в СССР, неоднократно модернизировалась, с 1989 года стоит на вооружении советской и позже — российской армии. Ее скорострельность достигает десяти выстрелов в минуту при эффективной дальности поражения до 25 километров. Эта гаубица способна применять высокоточные боеприпасы "Краснополь".
Управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь" калибра 152 миллиметра оснащены полуактивной лазерной головкой самонаведения, которая срабатывает на луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями. "Краснополь" позволяет добиться прямого попадания в объект, отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров. Максимальная дальность стрельбы составляет до 25 километров.
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