https://ria.ru/20230412/moskvich-1864663750.html

Спрос на "Москвичи" оказался неожиданно высоким, заявил гендиректор завода

Спрос на "Москвичи" оказался неожиданно высоким, заявил гендиректор завода - РИА Новости, 12.04.2023

Спрос на "Москвичи" оказался неожиданно высоким, заявил гендиректор завода

Интерес к автомобилям "Москвич", продажи которых в Москве стартовали в январе, а в российских регионах - в марте, оказался выше ожидаемого, рассказал в интервью РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T08:42

2023-04-12T08:42

2023-04-12T09:13

авто

москва

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Интерес к автомобилям "Москвич", продажи которых в Москве стартовали в январе, а в российских регионах - в марте, оказался выше ожидаемого, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин. "Спрос есть и со стороны корпоративных клиентов. Например, недавно мы подписали соглашение с одним из крупнейших агрегаторов о поставке партии из трех тысяч кроссоверов "Москвич 3" и двух тысяч электромобилей "Москвич 3е" в парки такси и каршеринга – это крупнейший в мире контракт на поставку электромобилей в сервисы такси и каршеринга", - добавил он. Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. На очереди седан "Москвич 6", продажи которого намечены на сентябрь, и еще один кроссовер - начало производства и название новинки пока не раскрываются. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.

https://ria.ru/20230412/moskvich-1864651652.html

https://ria.ru/20230412/moskvich-1864657109.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, москва