https://ria.ru/20230412/moskvich-1864663750.html
Спрос на "Москвичи" оказался неожиданно высоким, заявил гендиректор завода
Спрос на "Москвичи" оказался неожиданно высоким, заявил гендиректор завода - РИА Новости, 12.04.2023
Спрос на "Москвичи" оказался неожиданно высоким, заявил гендиректор завода
Интерес к автомобилям "Москвич", продажи которых в Москве стартовали в январе, а в российских регионах - в марте, оказался выше ожидаемого, рассказал в интервью РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T08:42
2023-04-12T08:42
2023-04-12T09:13
авто
москва
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Интерес к автомобилям "Москвич", продажи которых в Москве стартовали в январе, а в российских регионах - в марте, оказался выше ожидаемого, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин. "Спрос есть и со стороны корпоративных клиентов. Например, недавно мы подписали соглашение с одним из крупнейших агрегаторов о поставке партии из трех тысяч кроссоверов "Москвич 3" и двух тысяч электромобилей "Москвич 3е" в парки такси и каршеринга – это крупнейший в мире контракт на поставку электромобилей в сервисы такси и каршеринга", - добавил он. Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. На очереди седан "Москвич 6", продажи которого намечены на сентябрь, и еще один кроссовер - начало производства и название новинки пока не раскрываются. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864651652.html
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864657109.html
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авто, москва
Спрос на "Москвичи" оказался неожиданно высоким, заявил гендиректор завода
Гендиректор "Москвича" Пронин: спрос на автомобили завода оказался выше ожидаемого
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Интерес к автомобилям "Москвич", продажи которых в Москве стартовали в январе, а в российских регионах - в марте, оказался выше ожидаемого, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин.
«
"Сейчас, когда первые автомобили уже поступили в продажу, могу сказать, что интерес к моделям очень высок и превосходит наши ожидания. И наблюдаем мы это во всех регионах, где представлены наши официальные дилеры", - сказал он, отвечая на вопрос о спросе на автомобили "Москвич".
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"Спрос есть и со стороны корпоративных клиентов. Например, недавно мы подписали соглашение с одним из крупнейших агрегаторов о поставке партии из трех тысяч кроссоверов "Москвич 3" и двух тысяч электромобилей "Москвич 3е" в парки такси и каршеринга – это крупнейший в мире контракт на поставку электромобилей в сервисы такси и каршеринга", - добавил он.
Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. На очереди седан "Москвич 6", продажи которого намечены на сентябрь, и еще один кроссовер - начало производства и название новинки пока не раскрываются.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
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