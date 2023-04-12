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Гендиректор "Москвича" исключил проблемы с обслуживанием автомобилей - РИА Новости, 12.04.2023
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03:49 12.04.2023 (обновлено: 07:45 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864645032.html
Гендиректор "Москвича" исключил проблемы с обслуживанием автомобилей
Гендиректор "Москвича" исключил проблемы с обслуживанием автомобилей - РИА Новости, 12.04.2023
Гендиректор "Москвича" исключил проблемы с обслуживанием автомобилей
Проблем с обслуживанием автомобилей "Москвич" в РФ не возникнет: дилерская сеть будет снабжена необходимым запасом запчастей, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T03:49
2023-04-12T07:45
авто
россия
москва
санкт-петербург
renault
renault clio
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Проблем с обслуживанием автомобилей "Москвич" в РФ не возникнет: дилерская сеть будет снабжена необходимым запасом запчастей, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин. "Если говорить об обслуживании автомобилей, то это один из наших приоритетов. Нам важно, чтобы когда человек покупает автомобиль, он был уверен, что никаких проблем с обслуживанием не будет. И мы готовы это обеспечить. Наша сеть будет снабжена необходимым запасом запчастей", - отметил он. Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. На очереди седан "Москвич 6", продажи которого намечены на сентябрь, и еще один кроссовер - начало производства и название новинки пока не раскрываются. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864643235.html
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россия
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авто, россия, москва, санкт-петербург, renault, renault clio, общество
Авто, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Renault, Renault Clio, Общество
Гендиректор "Москвича" исключил проблемы с обслуживанием автомобилей

Пронин: проблем с обслуживанием автомобилей "Москвич" в России не будет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили "Москвич"
Автомобили Москвич - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобили "Москвич". Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Проблем с обслуживанием автомобилей "Москвич" в РФ не возникнет: дилерская сеть будет снабжена необходимым запасом запчастей, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин.
"Если говорить об обслуживании автомобилей, то это один из наших приоритетов. Нам важно, чтобы когда человек покупает автомобиль, он был уверен, что никаких проблем с обслуживанием не будет. И мы готовы это обеспечить. Наша сеть будет снабжена необходимым запасом запчастей", - отметил он.
Автомобиль Москвич - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. На очереди седан "Москвич 6", продажи которого намечены на сентябрь, и еще один кроссовер - начало производства и название новинки пока не раскрываются.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
Машина Москвич 3 из первой партии, появившейся в продаже в дилерском центре в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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АвтоРоссияМоскваСанкт-ПетербургRenaultRenault ClioОбщество
 
 
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