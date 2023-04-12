https://ria.ru/20230412/moskva-1864682875.html

На севере Москвы благоустроят территории возле ТПУ "Тимирязевская"

На севере Москвы благоустроят территории возле ТПУ "Тимирязевская" - РИА Новости, 12.04.2023

На севере Москвы благоустроят территории возле ТПУ "Тимирязевская"

Специалисты проведут работы по благоустройству территории возле ТПУ "Тимирязевская" на севере столицы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T09:43

2023-04-12T09:43

2023-04-12T09:43

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Специалисты проведут работы по благоустройству территории возле ТПУ "Тимирязевская" на севере столицы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Заммэра отметил, что главная задача работ - сделать удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, адаптировать пространства под запросы местных жителей. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии уберут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Запланирована прокладка дополнительной водосточной сети. Он добавил, что также высадят зеленые насаждения, чтобы создать буферную зону от железнодорожных путей, для автомобилистов организуют парковки. К тому же, в рамках благоустройства в районе ТПУ "Тимирязевская" отремонтируют существующие детские площадки и обустроят новые.

https://ria.ru/20230411/blagoustroystvo-1864394085.html

https://realty.ria.ru/20230406/blagoustroystvo-1863378297.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков