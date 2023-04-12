https://ria.ru/20230412/moskva-1864682875.html
На севере Москвы благоустроят территории возле ТПУ "Тимирязевская"
На севере Москвы благоустроят территории возле ТПУ "Тимирязевская" - РИА Новости, 12.04.2023
На севере Москвы благоустроят территории возле ТПУ "Тимирязевская"
Специалисты проведут работы по благоустройству территории возле ТПУ "Тимирязевская" на севере столицы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T09:43
2023-04-12T09:43
2023-04-12T09:43
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петр бирюков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Специалисты проведут работы по благоустройству территории возле ТПУ "Тимирязевская" на севере столицы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Заммэра отметил, что главная задача работ - сделать удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, адаптировать пространства под запросы местных жителей. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии уберут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Запланирована прокладка дополнительной водосточной сети. Он добавил, что также высадят зеленые насаждения, чтобы создать буферную зону от железнодорожных путей, для автомобилистов организуют парковки. К тому же, в рамках благоустройства в районе ТПУ "Тимирязевская" отремонтируют существующие детские площадки и обустроят новые.
https://ria.ru/20230411/blagoustroystvo-1864394085.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На севере Москвы благоустроят территории возле ТПУ "Тимирязевская"
Заммэра Бирюков: благоустройство территории у ТПУ "Тимирязевская" пройдет на севере Москвы
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Специалисты проведут работы по благоустройству территории возле ТПУ "Тимирязевская" на севере столицы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы
со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
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"Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории возле ТПУ "Тимирязевская" на севере столицы", - рассказали в пресс-службе.
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Заммэра отметил, что главная задача работ - сделать удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, адаптировать пространства под запросы местных жителей.
«
"В рамках проекта обновим улицу Академика Лисицына, проезды от улицы Костякова, парка "Дубки" и Ивановской улицы до Дмитровского шоссе", - пояснил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что воздушные линии уберут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Запланирована прокладка дополнительной водосточной сети.
«
"В ходе работ обустроим пешеходные маршруты и зоны для тихого отдыха с лавочками и городскими качелями, установим современные фонари со светодиодными светильниками. Пешеходные переходы будут оборудованы опорами контрастного освещения, которые позволяют "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее в темное время суток", - рассказал Бирюков.
Он добавил, что также высадят зеленые насаждения, чтобы создать буферную зону от железнодорожных путей, для автомобилистов организуют парковки. К тому же, в рамках благоустройства в районе ТПУ "Тимирязевская" отремонтируют существующие детские площадки и обустроят новые.
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