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Премьер Молдавии усомнился в эффективности нейтрального статуса страны - РИА Новости, 12.04.2023
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20:05 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/moldavia-1864902420.html
Премьер Молдавии усомнился в эффективности нейтрального статуса страны
Премьер Молдавии усомнился в эффективности нейтрального статуса страны - РИА Новости, 12.04.2023
Премьер Молдавии усомнился в эффективности нейтрального статуса страны
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан усомнился в эффективности нейтрального статуса страны - выступая в парламенте в среду, он заявил, что республика должна... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T20:05
2023-04-12T20:05
в мире
молдавия
россия
кишинев
дорин речан
снг
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КИШИНЕВ, 12 апр – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан усомнился в эффективности нейтрального статуса страны - выступая в парламенте в среду, он заявил, что республика должна развивать обороноспособность. Ранее власти Молдавии неоднократно заявляли, что на переговорах и встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будут затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. В частности, глава минобороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. "У нас есть угроза, нужно четко это понимать. Нейтралитет нам навязали как инструмент внешней политики. Именно поэтому из нашей стратегии следует, что мы будем привлекать в наше пространство не только танки, самолеты, ракеты. Перед нами стоит задача развиваться в оборонной сфере", - сказал Речан в ходе публичных слушаний в парламенте "Стратегии национальной безопасности". Молдавский премьер также заявил, что угрозу безопасности Молдавии представляет Россия. "Много лет у нас были эти геополитические дискуссии и колебания, но сегодня этот факт очевиден для всех", - добавил Речан. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, дорин речан, снг
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Дорин Речан, СНГ
Премьер Молдавии усомнился в эффективности нейтрального статуса страны

Премьер Молдавии Речан усомнился в эффективности нейтрального статуса страны

© Sputnik / Родион ПрокаДорин Речан на заседании парламента Молдовы
Дорин Речан на заседании парламента Молдовы - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Sputnik / Родион Прока
Дорин Речан на заседании парламента Молдовы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 апр – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан усомнился в эффективности нейтрального статуса страны - выступая в парламенте в среду, он заявил, что республика должна развивать обороноспособность.
Ранее власти Молдавии неоднократно заявляли, что на переговорах и встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будут затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. В частности, глава минобороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.
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"У нас есть угроза, нужно четко это понимать. Нейтралитет нам навязали как инструмент внешней политики. Именно поэтому из нашей стратегии следует, что мы будем привлекать в наше пространство не только танки, самолеты, ракеты. Перед нами стоит задача развиваться в оборонной сфере", - сказал Речан в ходе публичных слушаний в парламенте "Стратегии национальной безопасности".
Молдавский премьер также заявил, что угрозу безопасности Молдавии представляет Россия. "Много лет у нас были эти геополитические дискуссии и колебания, но сегодня этот факт очевиден для всех", - добавил Речан.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.
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