https://ria.ru/20230412/model-1864853689.html

Убийца модели Ведлер получил 15 лет колонии

Убийца модели Ведлер получил 15 лет колонии - РИА Новости, 12.04.2023

Убийца модели Ведлер получил 15 лет колонии

Пресненский районный суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима Дмитрия Коровина за убийство в 2021 году модели Гретты Ведлер, тело которой он... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:05

2023-04-12T17:05

2023-04-12T17:05

происшествия

липецк

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

убийство

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима Дмитрия Коровина за убийство в 2021 году модели Гретты Ведлер, тело которой он увез в чемодане в Липецк, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Убийство произошло 24 февраля 2021 года в отеле на Смоленской улице в Москве. Коровина судили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "в" ч. 2, п "б" ч. 4 ст.158 УК РФ (кража), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Уточняется, что вину Коровин признал, в ходе предварительного расследования и судебного следствия давал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений. Тело пропавшей в Москве модели Гретты Ведлер нашли лишь в марте 2022 года - в гараже загородного дома в Липецке. По делу об убийстве был задержан ее бывший возлюбленный. Как заявляли в СК, на допросе мужчина пояснил, что задушил девушку "в результате конфликта, возникшего из-за финансовых и бытовых разногласий". Затем обвиняемый спрятал тело в чемодан и отвез в Липецк, где и проживал. Источник РИА Новости рассказывал, что мужчина держал тело Ведлер в столичном отеле под кроватью, а на дверь номера, когда уходил, вешал табличку "не беспокоить". Так происходило три дня, после чего он поехал в Липецк. Кроме того, сообщили в прокуратуре, после убийства Коровин украл ее мобильный телефон, личные вещи, оформил на Ведлер кредит на 743 тысячи рублей, а также привязал банковский счет убитой к своему и похитил 1,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230411/ubiystvo-1864580111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, липецк, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), убийство