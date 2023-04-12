https://ria.ru/20230412/mks-1864780187.html

Правительство продлило работу российского сегмента МКС

Правительство продлило работу российского сегмента МКС - РИА Новости, 12.04.2023

Правительство продлило работу российского сегмента МКС

Правительство РФ продлило работу российского сегмента Международной космической станции до 2028 года, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:20

2023-04-12T14:20

2023-04-12T14:29

россия

правительство рф

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

космос - риа наука

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Правительство РФ продлило работу российского сегмента Международной космической станции до 2028 года, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."И особенно настало время детально обсудить вопросы создания Российской орбитальной станции, потому что по решению Правительства работа Международной космической станции продлена до 2028 года. Но время бежит быстро, а нам ни в коем случае нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике", - сказал Борисов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, кадры которой показал телеканал "Россия-24".Ранее Борисов сообщил, что 12 апреля он собирается пойти в правительство и к президенту РФ Владимиру Путину доказывать необходимость создания Российской орбитальной станции (РОС). С собой он намеревается взять исчерпывающие материалы, чтобы объяснить ее актуальность.Незадолго до праздничной даты "Роскосмос" сообщил, что направил в правительство РФ предложения по продлению срока эксплуатации Российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно. Решение о продлении работы станции до 2030 года уже приняли все остальные партнеры по проекту.

https://ria.ru/20230412/nasa-1864766248.html

https://ria.ru/20230412/kosmos-1864778802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, правительство рф, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, космос - риа наука