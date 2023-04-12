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В Италии объявили режим ЧС из-за миграционного кризиса - РИА Новости, 12.04.2023
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00:47 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/migranty-1864636743.html
В Италии объявили режим ЧС из-за миграционного кризиса
В Италии объявили режим ЧС из-за миграционного кризиса - РИА Новости, 12.04.2023
В Италии объявили режим ЧС из-за миграционного кризиса
Совет министров Италии на полгода объявил режим чрезвычайной ситуации на всей национальной территории "в связи с исключительным увеличением потока мигрантов,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T00:47
2023-04-12T00:47
в мире
италия
средиземное море
лампедуза
джорджа мелони
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РИМ, 12 апр - РИА Новости. Совет министров Италии на полгода объявил режим чрезвычайной ситуации на всей национальной территории "в связи с исключительным увеличением потока мигрантов, прибывающих в страну по средиземноморским маршрутам", сообщила пресс-служба правительственного Дворца Киджи. На заседании правительства во вторник была рассмотрена информация, представленная главой МВД Маттео Пьянтедози, согласно которой с начала 2023 года на Апеннинах было зарегистрировано резкое увеличения миграционных потоков. Это привело к критической ситуации в ряде центров временного содержания нелегальных мигрантов, прежде всего, на острове Лампедуза. В сложившейся ситуации было предложено срочно принять чрезвычайные меры для того, чтобы нормализовать ситуацию в этой "горячей точке", где в настоящее время находятся 1,8 тысячи беженцев, тогда как центр рассчитан на прием 400 человек. По предложению министра по гражданской обороне и морской политике Нелло Музумечи, Совмин принял решение объявить режим ЧС на всей национальной территории. В ожидании точной оценки реальных финансовых потребностей для разрешения нынешнего миграционного кризиса правительство выделило из Фонда по национальным чрезвычайным ситуациям 5 миллионов евро для осуществления наиболее срочных мероприятий. Во вторник утром новостной телеканал RaiNews24 со ссылкой на данные национальной Службы береговой охраны сообщил, что за последние три дня в Италию по Средиземному морю прибыли около 3 тысяч мигрантов. Предыдущий рекорд в этой области был установлен в конце марта, когда, по информации МВД, в течение пяти суток до итальянских берегов добрались более 6,5 тысячи беженцев из стран Азии и Африки. Согласно официальным данным, такое количество мигрантов было зафиксировано на Апеннинах за первые три месяца 2022 года. Таким образом, с начала текущего года миграционный поток увеличился в четыре раза. Во вторник МВД Италии сообщило, что по состоянию на 11 апреля в страну морским путем уже прибыли более 31 тысячи человек. Ситуация вокруг мигрантов, ежедневно прибывающих на Апеннины по Средиземному морю, вновь оказалась в центре внутриполитической дискуссии в Италии после того, как в ночь на 26 февраля во время шторма в Ионическом море у берегов Калабрии затонуло судно с беженцами. По свидетельствам выживших, на его борту находилось около 180 граждан Ирана, Ирака, Сирии и Афганистана. По официальным данным, жертвами кораблекрушения стал 91 человек, в том числе 35 несовершеннолетних. В настоящее время в Сенате республики идет дискуссия относительно положений правительственного декрета, одобренного Совмином вскоре после этой трагедии. Речь при этом идет об ужесточении иммиграционных правил с целью сдерживания прибытия беженцев на Апеннины. Одновременно Италия добивается от Евросоюза солидарного подхода к решению миграционной проблемы, предлагая организовать военно-морскую миссию в Средиземном море и активно содействовать стабилизации обстановки в странах Северной Африки, прежде всего, в Тунисе и Ливии. Премьер-министр Джорджа Мелони, выступая недавно в Палате депутатов национального парламента, заявила, что "Италию оставили в одиночестве" в деле спасения мигрантов на море.
https://ria.ru/20230411/tunis-1864494935.html
https://ria.ru/20230407/migranty-1863720287.html
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италия
средиземное море
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в мире, италия, средиземное море, лампедуза, джорджа мелони
В мире, Италия, Средиземное море, Лампедуза, Джорджа Мелони
В Италии объявили режим ЧС из-за миграционного кризиса

Совмин Италии на полгода объявил режим ЧС в связи с обострением миграционного кризиса

© AP Photo / Emilio MorenattiМигранты, прибывшие из Ливии, в порту Сицилии, Италия
Мигранты, прибывшие из Ливии, в порту Сицилии, Италия - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Мигранты, прибывшие из Ливии, в порту Сицилии, Италия. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 12 апр - РИА Новости. Совет министров Италии на полгода объявил режим чрезвычайной ситуации на всей национальной территории "в связи с исключительным увеличением потока мигрантов, прибывающих в страну по средиземноморским маршрутам", сообщила пресс-служба правительственного Дворца Киджи.
На заседании правительства во вторник была рассмотрена информация, представленная главой МВД Маттео Пьянтедози, согласно которой с начала 2023 года на Апеннинах было зарегистрировано резкое увеличения миграционных потоков. Это привело к критической ситуации в ряде центров временного содержания нелегальных мигрантов, прежде всего, на острове Лампедуза. В сложившейся ситуации было предложено срочно принять чрезвычайные меры для того, чтобы нормализовать ситуацию в этой "горячей точке", где в настоящее время находятся 1,8 тысячи беженцев, тогда как центр рассчитан на прием 400 человек.
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По предложению министра по гражданской обороне и морской политике Нелло Музумечи, Совмин принял решение объявить режим ЧС на всей национальной территории. В ожидании точной оценки реальных финансовых потребностей для разрешения нынешнего миграционного кризиса правительство выделило из Фонда по национальным чрезвычайным ситуациям 5 миллионов евро для осуществления наиболее срочных мероприятий.
Во вторник утром новостной телеканал RaiNews24 со ссылкой на данные национальной Службы береговой охраны сообщил, что за последние три дня в Италию по Средиземному морю прибыли около 3 тысяч мигрантов.
Предыдущий рекорд в этой области был установлен в конце марта, когда, по информации МВД, в течение пяти суток до итальянских берегов добрались более 6,5 тысячи беженцев из стран Азии и Африки. Согласно официальным данным, такое количество мигрантов было зафиксировано на Апеннинах за первые три месяца 2022 года. Таким образом, с начала текущего года миграционный поток увеличился в четыре раза. Во вторник МВД Италии сообщило, что по состоянию на 11 апреля в страну морским путем уже прибыли более 31 тысячи человек.
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Ситуация вокруг мигрантов, ежедневно прибывающих на Апеннины по Средиземному морю, вновь оказалась в центре внутриполитической дискуссии в Италии после того, как в ночь на 26 февраля во время шторма в Ионическом море у берегов Калабрии затонуло судно с беженцами. По свидетельствам выживших, на его борту находилось около 180 граждан Ирана, Ирака, Сирии и Афганистана. По официальным данным, жертвами кораблекрушения стал 91 человек, в том числе 35 несовершеннолетних.
В настоящее время в Сенате республики идет дискуссия относительно положений правительственного декрета, одобренного Совмином вскоре после этой трагедии. Речь при этом идет об ужесточении иммиграционных правил с целью сдерживания прибытия беженцев на Апеннины.
Одновременно Италия добивается от Евросоюза солидарного подхода к решению миграционной проблемы, предлагая организовать военно-морскую миссию в Средиземном море и активно содействовать стабилизации обстановки в странах Северной Африки, прежде всего, в Тунисе и Ливии. Премьер-министр Джорджа Мелони, выступая недавно в Палате депутатов национального парламента, заявила, что "Италию оставили в одиночестве" в деле спасения мигрантов на море.
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