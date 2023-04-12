https://ria.ru/20230412/metan-1864645569.html
В Хабаровске запущена первая метановая автозаправка, заявил Дегтярев
В Хабаровске запущена первая метановая автозаправка, заявил Дегтярев - РИА Новости, 12.04.2023
В Хабаровске запущена первая метановая автозаправка, заявил Дегтярев
В Хабаровске запущена первая метановая автозаправочная станция сети "Газпром", сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T04:00
2023-04-12T04:00
2023-04-12T04:00
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 12 апр - РИА Новости. В Хабаровске запущена первая метановая автозаправочная станция сети "Газпром", сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. Станция открылась на улице Трехгорной в Хабаровске. "В Хабаровске запущена первая в регионе метановая заправочная станция сети "Газпром". Этот шаг придаст импульс развитию экологичных перевозок. Установка оборудована двумя колонками на четыре заправочных поста. В среднем в сутки здесь могут заправиться до 200 автомобилей. Услугами новой станции может воспользоваться прежде всего городской транспорт", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. По его словам, в краевом центре около 200 автобусов, работающих на газе. С увеличением количества таких заправок транспорта и техники на газе тоже станет больше, уверен губернатор. Как отметил зампред правительства края по инфраструктуре Роман Мирошин, по расходу кубический метр метана эквивалентен литру бензина. Дегтярев заверил, что "до конца 2026 года в крае появится еще три метановых заправочных станции". Работа ведётся по госпрограмме "Развитие энергетики" и подпрограммы "Развитие рынка газомоторного топлива. По данным директора сибирского филиала компании Вячеслава Чебоксарова, присутствующего на церемонии открытия автозаправки, введенная в эксплуатацию станция в Хабаровске 31 по счету в Сибири и на Дальнем Востоке. Хабаровский край стал 10 регионом присутствия "Газпром газомоторное топливо" в этой части страны. По информации правительства региона, до открытия автозаправки на метане, работающие на газомоторном топливе автобусы заправляли с помощью специализированных машин-заправщиков. Технологическое присоединение АГНКС к сетям газоснабжения выполнено специалистами АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" (входит в Группу "Газпром межрегионгаз"). Компания также поставщик природного газа на объект.
https://ria.ru/20230411/turbiny-1864417113.html
https://ria.ru/20230403/khabarovsk-1862567477.html
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хабаровск, дальний восток, хабаровский край, михаил дегтярев, газпром
Хабаровский край, Хабаровск, Дальний Восток, Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Газпром
В Хабаровске запущена первая метановая автозаправка, заявил Дегтярев
Дегтярев: в Хабаровске запущена первая метановая автозаправка для транспорта
ХАБАРОВСК, 12 апр - РИА Новости. В Хабаровске запущена первая метановая автозаправочная станция сети "Газпром", сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.
Станция открылась на улице Трехгорной в Хабаровске.
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"В Хабаровске запущена первая в регионе метановая заправочная станция сети "Газпром". Этот шаг придаст импульс развитию экологичных перевозок. Установка оборудована двумя колонками на четыре заправочных поста. В среднем в сутки здесь могут заправиться до 200 автомобилей. Услугами новой станции может воспользоваться прежде всего городской транспорт", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
По его словам, в краевом центре около 200 автобусов, работающих на газе. С увеличением количества таких заправок транспорта и техники на газе тоже станет больше, уверен губернатор.
«
"А это - сокращение издержек на пассажирские и грузовые перевозки, повышение эффективности предприятий. Еще одно преимущество метана - его цена. Стоимость кубометра газа в два раза ниже стоимости литра бензина или дизеля", - добавил глава региона.
Как отметил зампред правительства края по инфраструктуре Роман Мирошин, по расходу кубический метр метана эквивалентен литру бензина.
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Дегтярев заверил, что "до конца 2026 года в крае появится еще три метановых заправочных станции". Работа ведётся по госпрограмме "Развитие энергетики" и подпрограммы "Развитие рынка газомоторного топлива.
По данным директора сибирского филиала компании Вячеслава Чебоксарова, присутствующего на церемонии открытия автозаправки, введенная в эксплуатацию станция в Хабаровске 31 по счету в Сибири и на Дальнем Востоке. Хабаровский край
стал 10 регионом присутствия "Газпром газомоторное топливо" в этой части страны.
По информации правительства региона, до открытия автозаправки на метане, работающие на газомоторном топливе автобусы заправляли с помощью специализированных машин-заправщиков.
Технологическое присоединение АГНКС к сетям газоснабжения выполнено специалистами АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" (входит в Группу "Газпром межрегионгаз"). Компания также поставщик природного газа на объект.
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