https://ria.ru/20230412/megafon-1864889363.html

"Мегафон" намерен оспаривать внесение в санкционный список США

"Мегафон" намерен оспаривать внесение в санкционный список США - РИА Новости, 12.04.2023

"Мегафон" намерен оспаривать внесение в санкционный список США

Мобильный оператор "Мегафон" намерен оспаривать внесения в санкционный список США всеми доступными способами, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T19:00

2023-04-12T19:00

2023-04-12T19:06

экономика

сша

мегафон

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мобильный оператор "Мегафон" намерен оспаривать внесения в санкционный список США всеми доступными способами, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в среду США ввели новые санкции против десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией. В санкционные списки, в частности, включен "Мегафон"."Внесение нашей компании в санкционный список США мы считаем несправедливым и незаконным шагом, не имеющим под собой никаких оснований. Мы коммерческая компания, оказывающая миллионам клиентов услуги высокой социальной значимости. Мы намерены оспаривать эти ограничения всеми доступными нам способами", - говорится в сообщении компании.

https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864872811.html

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экономика, сша, мегафон, россия