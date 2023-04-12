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"Мегафон" намерен оспаривать внесение в санкционный список США - РИА Новости, 12.04.2023
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19:00 12.04.2023 (обновлено: 19:06 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/megafon-1864889363.html
"Мегафон" намерен оспаривать внесение в санкционный список США
"Мегафон" намерен оспаривать внесение в санкционный список США - РИА Новости, 12.04.2023
"Мегафон" намерен оспаривать внесение в санкционный список США
Мобильный оператор "Мегафон" намерен оспаривать внесения в санкционный список США всеми доступными способами, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:00
2023-04-12T19:06
экономика
сша
мегафон
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мобильный оператор "Мегафон" намерен оспаривать внесения в санкционный список США всеми доступными способами, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в среду США ввели новые санкции против десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией. В санкционные списки, в частности, включен "Мегафон"."Внесение нашей компании в санкционный список США мы считаем несправедливым и незаконным шагом, не имеющим под собой никаких оснований. Мы коммерческая компания, оказывающая миллионам клиентов услуги высокой социальной значимости. Мы намерены оспаривать эти ограничения всеми доступными нам способами", - говорится в сообщении компании.
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экономика, сша, мегафон, россия
Экономика, США, Мегафон, Россия
"Мегафон" намерен оспаривать внесение в санкционный список США

"Мегафон" намерен оспаривать внесение в санкционный список США всеми доступными способами

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип компании MegaFon
Логотип компании MegaFon - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Логотип компании MegaFon. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мобильный оператор "Мегафон" намерен оспаривать внесения в санкционный список США всеми доступными способами, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в среду США ввели новые санкции против десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией. В санкционные списки, в частности, включен "Мегафон".
"Внесение нашей компании в санкционный список США мы считаем несправедливым и незаконным шагом, не имеющим под собой никаких оснований. Мы коммерческая компания, оказывающая миллионам клиентов услуги высокой социальной значимости. Мы намерены оспаривать эти ограничения всеми доступными нам способами", - говорится в сообщении компании.
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