https://ria.ru/20230412/medal-1864753955.html
Брянский губернатор вручил медаль "За отвагу" школьнику Федору Симоненко
Брянский губернатор вручил медаль "За отвагу" школьнику Федору Симоненко - РИА Новости, 12.04.2023
Брянский губернатор вручил медаль "За отвагу" школьнику Федору Симоненко
Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил медаль "За отвагу" школьнику Федору Симоненко, спасшему детей при атаке украинских диверсантов, сообщил... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:00
2023-04-12T13:00
2023-04-12T14:05
брянская область
россия
украина
климовский район
владимир путин
александр богомаз
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БРЯНСК, 12 апр — РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил медаль "За отвагу" школьнику Федору Симоненко, спасшему детей при атаке украинских диверсантов, сообщил корреспондент РИА Новости.Мальчик получил награду в среду на мероприятии "Герои среди нас" во Дворце детского и юношеского творчества."Федор, поздравляем с заслуженной наградой, ты наш юный герой! Брянщина гордится тобой ", — сказал ведущий мероприятия во время награждения.Владимир Путин подписал указ о награждении Федора медалью "За отвагу" в конце марта. В начале месяца на территорию приграничного Климовского района с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, водители погибли. В одной из машин в школу ехали десятилетний Федор и еще две девочки. Мальчик получил проникающее ранение, но, несмотря на это, смог увести своих спутниц с места обстрела. Ребенку провели четырехчасовую операцию, врачам удалось извлечь пулю, попавшую в левую плевральную полость. Около двух недель Федор провел в больнице, в середине марта его выписали. Глава государства назвал атаку украинских диверсантов терактом.
https://ria.ru/20230401/podvig-1862309938.html
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7 495 645-6601
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Брянский губернатор вручил мальчику Федору медаль за спасение детей во время атаки украинских боевиков
Брянский губернатор вручил мальчику Федору медаль за спасение детей во время атаки украинских боевиков
2023-04-12T13:00
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, украина, климовский район, владимир путин, александр богомаз
Брянская область, Россия, Украина, Климовский район, Владимир Путин, Александр Богомаз
Брянский губернатор вручил медаль "За отвагу" школьнику Федору Симоненко
Богомаз вручил медаль "За отвагу" школьнику Федору, спасшему детей при атаке диверсантов
БРЯНСК, 12 апр — РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил медаль "За отвагу" школьнику Федору Симоненко, спасшему детей при атаке украинских диверсантов, сообщил корреспондент РИА Новости.
Мальчик получил награду в среду на мероприятии "Герои среди нас" во Дворце детского и юношеского творчества.
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"Федор, поздравляем с заслуженной наградой, ты наш юный герой! Брянщина гордится тобой ", — сказал ведущий мероприятия во время награждения.
Владимир Путин
подписал указ о награждении Федора медалью "За отвагу" в конце марта. В начале месяца на территорию приграничного Климовского района с территории Украины
проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, водители погибли.
В одной из машин в школу ехали десятилетний Федор и еще две девочки. Мальчик получил проникающее ранение, но, несмотря на это, смог увести своих спутниц с места обстрела. Ребенку провели четырехчасовую операцию, врачам удалось извлечь пулю, попавшую в левую плевральную полость. Около двух недель Федор провел в больнице, в середине марта его выписали.
Глава государства назвал атаку украинских диверсантов терактом.
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