https://ria.ru/20230412/mbr-1864635133.html

РВСН провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты

РВСН провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 12.04.2023

РВСН провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты

РВСН 11 апреля провели успешный тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщается на сайте... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T00:12

2023-04-12T00:12

2023-04-12T08:38

россия

безопасность

астраханская область

ракетные войска стратегического назначения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864661861_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d867f1da64e9c95c790f3ae6f23cd747.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. РВСН 11 апреля провели успешный тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщается на сайте Минобороны."Одиннадцатого апреля 2023 года с государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", — отмечается в публикации.В ведомстве пояснили, что цель пуска заключалась в испытании перспективного боевого оснащения МБР. Тесты позволили подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения, добавляется в сообщении.Участвовавшим в испытании военным удалось выполнить поставленные перед ними задачи в полном объеме, заключили в Минобороны.

https://ria.ru/20230406/udar-1863535197.html

https://ria.ru/20230401/giperzvuk-1861908221.html

россия

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты с полигона "Капустин яр" РВСН 11 апреля провели успешный тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщается на сайте 2023-04-12T00:12 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, астраханская область, ракетные войска стратегического назначения