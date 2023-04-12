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РВСН провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 12.04.2023
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00:12 12.04.2023 (обновлено: 08:38 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/mbr-1864635133.html
РВСН провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты
РВСН провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 12.04.2023
РВСН провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты
РВСН 11 апреля провели успешный тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщается на сайте... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T00:12
2023-04-12T08:38
россия
безопасность
астраханская область
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. РВСН 11 апреля провели успешный тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщается на сайте Минобороны."Одиннадцатого апреля 2023 года с государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", — отмечается в публикации.В ведомстве пояснили, что цель пуска заключалась в испытании перспективного боевого оснащения МБР. Тесты позволили подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения, добавляется в сообщении.Участвовавшим в испытании военным удалось выполнить поставленные перед ними задачи в полном объеме, заключили в Минобороны.
https://ria.ru/20230406/udar-1863535197.html
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Кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты с полигона "Капустин яр"
РВСН 11 апреля провели успешный тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщается на сайте
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россия, безопасность, астраханская область, ракетные войска стратегического назначения
Россия, Безопасность, Астраханская область, Ракетные войска стратегического назначения
РВСН провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Расчет РВСН 11 апреля провел успешный пуск МБР на полигоне "Капустин Яр"

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. РВСН 11 апреля провели успешный тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщается на сайте Минобороны.
"Одиннадцатого апреля 2023 года с государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", — отмечается в публикации.
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В ведомстве пояснили, что цель пуска заключалась в испытании перспективного боевого оснащения МБР. Тесты позволили подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения, добавляется в сообщении.
«

"Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" (Республика Казахстан)", — уточнили в министерстве.

Участвовавшим в испытании военным удалось выполнить поставленные перед ними задачи в полном объеме, заключили в Минобороны.
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