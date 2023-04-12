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Матвиенко заявила о востребованности работы Курчатовского института - РИА Новости, 12.04.2023
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13:43 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/matvienko-1864767865.html
Матвиенко заявила о востребованности работы Курчатовского института
Матвиенко заявила о востребованности работы Курчатовского института - РИА Новости, 12.04.2023
Матвиенко заявила о востребованности работы Курчатовского института
Результаты работы специалистов Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" сегодня втройне необходимы России, заявила председатель Совета... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:43
2023-04-12T13:43
россия
валентина матвиенко
курчатовский институт
наука
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Результаты работы специалистов Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" сегодня втройне необходимы России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. История Курчатовского института - это история развития России, центр "всегда находился и находится на передовой, на острие научного прогресса", сказала Матвиенко, в среду в Совете Федерации на открытии выставки, посвященной 80-летию Курчатовского института. "В мире найдется немного научных центров, которые смогут похвастаться столь солидным портфолио стратегических достижений. Первая атомная электростанция, первый атомный ледокол, развитие термоядерной энергетики - все это было бы невозможно без усилий целой плеяды талантливых ученых, исследователей, разработчиков вашего института", - отметила Матвиенко. Курчатовскому институту принадлежит ведущая роль в создании отечественного ядерного щита, напомнила она. По словам Матвиенко, современный Курчатовский институт достойно продолжает славные традиции своих предшественников. Без разработок центра сейчас невозможно представить освоение Арктики и Северного морского пути, развитие ядерных технологий, природоподобных, генетических технологий, и многих других передовых направлений, добавила она. Организованный 12 апреля 1943 года для создания советского ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория. Под эгидой Курчатовского института объединена значительная часть научного потенциала страны в области ядерной физики, энергетики, материаловедения, биологии и генетики, а также информационных технологий.
https://ria.ru/20230412/institut-1864747603.html
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россия, валентина матвиенко, курчатовский институт, наука, совет федерации рф
Россия, Валентина Матвиенко, Курчатовский институт, Наука, Совет Федерации РФ
Матвиенко заявила о востребованности работы Курчатовского института

Матвиенко: результаты работы Курчатовского института сегодня втройне необходимы России

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Результаты работы специалистов Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" сегодня втройне необходимы России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
История Курчатовского института - это история развития России, центр "всегда находился и находится на передовой, на острие научного прогресса", сказала Матвиенко, в среду в Совете Федерации на открытии выставки, посвященной 80-летию Курчатовского института.
Президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Ковальчук: Курчатовский институт поможет ответить на биогенетические вызовы
Вчера, 12:44
"В мире найдется немного научных центров, которые смогут похвастаться столь солидным портфолио стратегических достижений. Первая атомная электростанция, первый атомный ледокол, развитие термоядерной энергетики - все это было бы невозможно без усилий целой плеяды талантливых ученых, исследователей, разработчиков вашего института", - отметила Матвиенко. Курчатовскому институту принадлежит ведущая роль в создании отечественного ядерного щита, напомнила она.
По словам Матвиенко, современный Курчатовский институт достойно продолжает славные традиции своих предшественников. Без разработок центра сейчас невозможно представить освоение Арктики и Северного морского пути, развитие ядерных технологий, природоподобных, генетических технологий, и многих других передовых направлений, добавила она.
«
"Сегодня, когда наша страна переживает рубежный этап своей истории, ваши усилия востребованы в троекратном размере", - подчеркнула Матвиенко.
Организованный 12 апреля 1943 года для создания советского ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.
Под эгидой Курчатовского института объединена значительная часть научного потенциала страны в области ядерной физики, энергетики, материаловедения, биологии и генетики, а также информационных технологий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Путин поздравил "Курчатовский институт" с 80-летием
Вчера, 12:21
 
РоссияВалентина МатвиенкоКурчатовский институтНаукаСовет Федерации РФ
 
 
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