https://ria.ru/20230412/matvienko-1864767865.html

Матвиенко заявила о востребованности работы Курчатовского института

Матвиенко заявила о востребованности работы Курчатовского института - РИА Новости, 12.04.2023

Матвиенко заявила о востребованности работы Курчатовского института

Результаты работы специалистов Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" сегодня втройне необходимы России, заявила председатель Совета... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:43

2023-04-12T13:43

2023-04-12T13:43

россия

валентина матвиенко

курчатовский институт

наука

совет федерации рф

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Результаты работы специалистов Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" сегодня втройне необходимы России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. История Курчатовского института - это история развития России, центр "всегда находился и находится на передовой, на острие научного прогресса", сказала Матвиенко, в среду в Совете Федерации на открытии выставки, посвященной 80-летию Курчатовского института. "В мире найдется немного научных центров, которые смогут похвастаться столь солидным портфолио стратегических достижений. Первая атомная электростанция, первый атомный ледокол, развитие термоядерной энергетики - все это было бы невозможно без усилий целой плеяды талантливых ученых, исследователей, разработчиков вашего института", - отметила Матвиенко. Курчатовскому институту принадлежит ведущая роль в создании отечественного ядерного щита, напомнила она. По словам Матвиенко, современный Курчатовский институт достойно продолжает славные традиции своих предшественников. Без разработок центра сейчас невозможно представить освоение Арктики и Северного морского пути, развитие ядерных технологий, природоподобных, генетических технологий, и многих других передовых направлений, добавила она. Организованный 12 апреля 1943 года для создания советского ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория. Под эгидой Курчатовского института объединена значительная часть научного потенциала страны в области ядерной физики, энергетики, материаловедения, биологии и генетики, а также информационных технологий.

https://ria.ru/20230412/institut-1864747603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, валентина матвиенко, курчатовский институт, наука, совет федерации рф