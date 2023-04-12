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Французский политик подверг критике выступление Макрона в Китае - РИА Новости, 12.04.2023
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17:52 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/makron-1864871412.html
Французский политик подверг критике выступление Макрона в Китае
Французский политик подверг критике выступление Макрона в Китае - РИА Новости, 12.04.2023
Французский политик подверг критике выступление Макрона в Китае
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступивший в рамках визита в Китай с новой доктриной экономической безопасности от лица всего Евросоюза, не может говорить... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:52
2023-04-12T17:52
в мире
китай
франция
эммануэль макрон
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступивший в рамках визита в Китай с новой доктриной экономической безопасности от лица всего Евросоюза, не может говорить от имени всех его стран-членов, так как не все с ним согласны, сказал РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино. Макрон и глава МИД Франции Катрин Колонна 11-12 апреля находятся с визитом в Нидерландах. Ранее Макрон после визита в Китай заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. "Макрон от лица всех сделал заявление о глобальных геополитических действиях, которые осуществит Еврокомиссия и ЕС, с новой доктриной экономической безопасности. Главы других 27 суверенных государств ЕС, должно быть, чуть не подавились кофе", - утверждает эксперт. Асселино напомнил, насколько может отличаться видение стран ЕС по различным вопросам. "У него не было полномочий от французов или европейцев представлять Европейский союз в Китае или Нидерландах…Польша и Венгрия не имеют единого мнения по поводу Украины. Некоторые европейские страны поддерживают Тайвань или клянутся в своей зависимости от США, другие хотят дистанцироваться", - считает он. По его словам, близость некоторых стран с США обусловливает критику в отношении Макрона со стороны европейских политиков. "Манфред Вебер, лидер (немецкого) Христианско-социального союза в Европейском парламенте жестко раскритиковал Макрона за равноудаленность от Китая и США… Но страны Европы, которые тесно связаны с Вашингтоном, как Германия, не потерпят, чтобы Макрон говорил от их лица и косвенно критиковал США за политику экономической войны против Китая", - утверждает он. При этом эксперт утверждает, что французский лидер неспособен быть дипломатичным ввиду своей незрелости и вспыльчивости. "Китайцы идеально манипулировали им, льстя ему и отделив его от (председателя Еврокомиссии – ред.) Урсулы фон дер Ляйен, которую не приняли как главу государства", - заключил Асселино.
https://ria.ru/20230412/makron-1864824329.html
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в мире, китай, франция, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Китай, Франция, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Французский политик подверг критике выступление Макрона в Китае

Политик Асселино: Макрон, выступивший с речью в Китае, не вправе говорить от лица всего ЕС

© AP Photo / Ng Han GuanПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступивший в рамках визита в Китай с новой доктриной экономической безопасности от лица всего Евросоюза, не может говорить от имени всех его стран-членов, так как не все с ним согласны, сказал РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино.
Макрон и глава МИД Франции Катрин Колонна 11-12 апреля находятся с визитом в Нидерландах. Ранее Макрон после визита в Китай заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
"Это предательство". Слова Макрона о будущем Европы потрясли США, пишут СМИ
Вчера, 16:18
"Макрон от лица всех сделал заявление о глобальных геополитических действиях, которые осуществит Еврокомиссия и ЕС, с новой доктриной экономической безопасности. Главы других 27 суверенных государств ЕС, должно быть, чуть не подавились кофе", - утверждает эксперт.
Асселино напомнил, насколько может отличаться видение стран ЕС по различным вопросам. "У него не было полномочий от французов или европейцев представлять Европейский союз в Китае или Нидерландах…Польша и Венгрия не имеют единого мнения по поводу Украины. Некоторые европейские страны поддерживают Тайвань или клянутся в своей зависимости от США, другие хотят дистанцироваться", - считает он.
По его словам, близость некоторых стран с США обусловливает критику в отношении Макрона со стороны европейских политиков. "Манфред Вебер, лидер (немецкого) Христианско-социального союза в Европейском парламенте жестко раскритиковал Макрона за равноудаленность от Китая и США… Но страны Европы, которые тесно связаны с Вашингтоном, как Германия, не потерпят, чтобы Макрон говорил от их лица и косвенно критиковал США за политику экономической войны против Китая", - утверждает он.
При этом эксперт утверждает, что французский лидер неспособен быть дипломатичным ввиду своей незрелости и вспыльчивости. "Китайцы идеально манипулировали им, льстя ему и отделив его от (председателя Еврокомиссии – ред.) Урсулы фон дер Ляйен, которую не приняли как главу государства", - заключил Асселино.
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В Гааге протестующие сорвали выступление Макрона о будущем ЕС
11 апреля, 18:39
 
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